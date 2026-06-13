أمريكا تضرب بقوة.. رباعية أمام باراغواي في الظهور الأول بالمونديال

استهل المنتخب الأمريكي مشواره في كأس العالم 2026 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق فوزا مستحقا على باراغواي بنتيجة 4-1 في أول مباراة يخوضها على أرضه ضمن البطولة.وافتتح المنتخب الأمريكي التسجيل مبكرا في الدقيقة 7، بعدما اخترق كريستيان بوليسيتش الدفاع من الجهة اليسرى، ليحول المدافع الباراغواياني داميـان بوباديلا الكرة بالخطأ في مرمى فريقه، مانحا التقدم لأمريكا.وفي الدقيقة 31، عزز فولارين بالوغون النتيجة بالهدف الثاني بعد متابعة مثالية لتمريرة حاسمة من بوليسيتش، قبل أن يعود ويسجل مجددا هدفا ألغي لاحقا بداعي التسلل.وعند الدقيقة 45+5، وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة، واصل بالوغون تألقه وأضاف الهدف الثالث بعد تمريرة طولية رائعة من تيلمان وضعته في مواجهة المرمى، لينتهي الشوط الأول بتفوق أمريكي كاسح.الشوط الثاني شهد لقطة جدلية في الدقيقة 52، عندما أشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب الأمريكي تيم ريم بعد احتكاك مع ألميرون، لكن تقنية الفيديو VAR كشفت "خطأ في تحديد الهوية"، ليتبين لاحقا عدم وجود احتكاك حقيقي ووجود تمثيل، لتبقى البطاقة على لاعب باراغواي بدلاً من ريم في قرار أثار الانتباه لغرابته.ورغم سيطرة أمريكا، نجح منتخب باراغواي في تقليص الفارق عند الدقيقة 73 عبر ماوريسيو الذي أطلق تسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء.لكن المنتخب الأمريكي أنهى أي آمال بالعودة، حيث أضاف الهدف الرابع في اللحظات الأخيرة، عن طريق جيوفاني رينا الذي نجح في زيارة الشباك بتسديدة بوجه القدم في الدقيقة 97، قبل أن يطلق الحكم صافرة المباراة.ليؤكد المنتخب الأمريكي انتصاره العريض بنتيجة 4-1 ويبدأ مشواره المونديالي بثلاث نقاط مهمة أمام جماهيره.