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التونسي نصر الدين النابي مدربا جديدا للرجاء المغربي

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Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 06:51 قراءة: 0 د, 43 ث
      
اعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي تعاقده مع المدرب التونسي نصر الدين النابي لبقية الموسم الرياضي 2025-2026 خلفا للجنوب افريقي فادلو دافيدز.
وخاض نصر الدين النابي (60 عاما) العديد من التجارب التدريبية في الخارج بإشرافه على ليوباردز الكونغولي في مناسبتين والاهلي بنغازي الليبي والهلال والمريخ السودانيين والاسماعيلي المصري ويانغ افريكانو التنزاني والجيش الملكي المغربي وكايزر شيفز الجنوب افريقي.
وقد حقق العديد من التتويجات، إذ توج مع ليوباردز بكاس الكونفدرالية الافريقية 2012 والبطولة 2012 والكاس 2017 ومع يانغ افريكانز بالثناني (البطولة والكاس) عامي 2022 و2023 والسوبر 2021 و2022 إلى جانب بلوغه نهائي كاس الكونفدرالية الافريقية 2023 ومع كايزر شيفز بالكاس 2025.

كما بلغ نهائي كاس العرش في المغرب مع الجيش الملكي 2024 وتحضل معه على المركز الثاني في البطولة في السنة ذاتها.
وكان الرجاء انقاد إلى الهزيمة في آخر مباراتين بالبطولة المغربية لكرة القدم أمام نهضة بركان وكوكب مراكش ليتراجع الى المركز الخامس برصيد 42 نقطة.
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