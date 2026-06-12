اختيار الجامعي رضا مامي شخصية 2025 ومنحه الميدالية الذهبية "ثــيار" في اسبانيا

اختار المُنتدى الثقافي العربي الإسباني (ثــيار)، الباحث والجامعي رضا مامي، شخصية العام لسنة 2025، وتم مساء أمس منحه جائزة الميدالية الذهبية "ثــيار"، بالبيت العربي في مدريد، خلال انعقاد الملتقى السنوي للمنتدى الثاني عشر (عام الاندلس)، وفق تأكيد مامي لصحفية "وات" بمنوبة.واضاف مامي، ان هذا التكريم يتوج جهدا و عملا دؤوبا لنشر المعرفة من العربية إلى الإسبانية، حتى تبقى تونس بلدا كما عهدناه يدلي بدلوه في كل مسائل المعرفة الانسانية، سيرا على خطى الرواد ممن ارتقوا بالتاريخ و الترجمة و الأدب إلى منازل سامية تفيد الإنسان مهما كانت الاختلافات بيننا .واعتبر ان مشروعه لترجمة الثقافة التونسية بمختلف وجوهها السردية و الشعرية يعد أمرا ذا أهمية يخرج تونس من التعامل الأوحد من الفرنكفونية إلى التعامل مع الإسبانية و بلدان أمريكا الللاتينية، ذلك ان الإسبانية اضحت متداولة في المؤسسات التونسية ثانوي و كليات. مما جعل لوركا معربا بلسان عربي مبين . و الشابي انطلق به إلى فضاءات أرحب في الجامعات الإسبانية و مؤسسات أمريكا اللاتينية .هذا و قد حضر التتويج بالميدالية والذي شمل ايضا مجموعة من الشخصيات من اسبانيا وعدد من الدول، القائمة بأعمال السفارة التونسية بإسبانيا نادية البرهومي وعدد من السفراء من عدّة بلدان عربية كسوريا والسودان وموريتانيا وفلسطين، إضافة إلى الوفد التونسي من الأساتذة الباحثين المشاركين في المعرض الدولي للكتاب بمدريد والايام الأدبية الإسبانية الأفريقية الأمريكية والأوروبية التي تحتضنها من 8 الى 10 جوان المكتبة التاريخية بجامعة كومبلوتنسي بمدريد.وتعد الميدالية الذهبية التي تسند سنويا بعد اختيار شخصية او كيان العام، وفق موقع المنتدى (وهو جمعية للتبادل الاتصالي والثقافي بين الشعبين الإسباني والعربي)، جائزة رمزية تمنح سنويا للأشخاص أو الكيانات، بشكل مشترك لشخص واحد أو أكثر أو لكيان واحد أو أكثر ووفق عديد المقاييس ومنها الاحترام الواضح لحقوق الإنسان والتعددية الثقافية، والعمل والطباعة والنشر، والمشاركة لصالح الثقافة والتفاعل بين الثقافات والتعايش السلمي والتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الاجتماعية.وتاتي هذه الميدالية كتتويج جديد بعد حصول الجمعية التونسية لدارسي اللغة الإسبانية وآدابها، التي يراسها رضا مامي الثلاثاء المنقضي بجائزة "إسكريدواندي" أفضل عمل لنشر الإسبانية التي تمنحها دار النشر الإسبانية "سيال بيجماليون" بالتعاون مع المعرض الدولي للكتاب بمدريد وبلدية مدينة مدريد، وذلك خلال حفل جوائز"إسكريدواندي" في نسختها ال13الذي احتضنتها مدينة مدريد.كما تضاف لرصيد الباحث والاديب والمترجم الذي كان حافلا باختياره عضوا دائما بالأكاديميّة الدولية للعلوم والتكنولوجيا والتربية والإنسانيات الإسبانيّة وأكاديمية التاريخ والجغرافيا المكسيكية وأكاديمية أمريكا الشمالية للأدب العالمي المعاصر.