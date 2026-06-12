JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:43 Tunis

اختيار الجامعي رضا مامي شخصية 2025 ومنحه الميدالية الذهبية "ثــيار" في اسبانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/643bdcf0bc2e67.25165825_qjieokphglnmf.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 21:19 قراءة: 2 د, 2 ث
      
اختار المُنتدى الثقافي العربي الإسباني (ثــيار)، الباحث والجامعي رضا مامي، شخصية العام لسنة 2025، وتم مساء أمس منحه جائزة الميدالية الذهبية "ثــيار"، بالبيت العربي في مدريد، خلال انعقاد الملتقى السنوي للمنتدى الثاني عشر (عام الاندلس)، وفق تأكيد مامي لصحفية "وات" بمنوبة.
 
واضاف مامي، ان هذا التكريم يتوج جهدا و عملا دؤوبا لنشر المعرفة من العربية إلى الإسبانية، حتى تبقى تونس بلدا كما عهدناه يدلي بدلوه في كل مسائل المعرفة الانسانية، سيرا  على خطى الرواد ممن ارتقوا بالتاريخ و الترجمة و الأدب إلى منازل سامية تفيد الإنسان مهما كانت الاختلافات بيننا .

 واعتبر ان مشروعه لترجمة الثقافة التونسية بمختلف وجوهها السردية و الشعرية  يعد أمرا ذا أهمية  يخرج تونس من التعامل الأوحد  من الفرنكفونية إلى  التعامل مع الإسبانية و بلدان أمريكا الللاتينية، ذلك ان الإسبانية اضحت متداولة في المؤسسات التونسية ثانوي و كليات. مما جعل لوركا معربا بلسان عربي مبين . و الشابي انطلق به  إلى فضاءات أرحب في الجامعات الإسبانية و مؤسسات أمريكا اللاتينية .
  
أخبار ذات صلة:
الأستاذ الجامعي الدكتور رضا مامي : انضمامي إلى الأكاديمية المكسيكية للتاريخ والجغرافيا تكريم يتجاوز شخصي ...

هذا و قد حضر   التتويج بالميدالية والذي شمل ايضا مجموعة من الشخصيات من اسبانيا وعدد من الدول، القائمة بأعمال السفارة التونسية بإسبانيا نادية البرهومي وعدد من السفراء من عدّة بلدان عربية كسوريا والسودان وموريتانيا وفلسطين، إضافة إلى الوفد التونسي من الأساتذة الباحثين المشاركين في المعرض الدولي للكتاب بمدريد والايام الأدبية الإسبانية الأفريقية الأمريكية والأوروبية التي تحتضنها من 8 الى 10 جوان المكتبة التاريخية بجامعة كومبلوتنسي بمدريد.


 وتعد الميدالية الذهبية التي تسند سنويا بعد اختيار شخصية او كيان العام، وفق موقع المنتدى (وهو جمعية للتبادل الاتصالي والثقافي بين الشعبين الإسباني والعربي)، جائزة رمزية تمنح سنويا للأشخاص أو الكيانات، بشكل مشترك لشخص واحد أو أكثر أو لكيان واحد أو أكثر ووفق عديد المقاييس ومنها الاحترام الواضح لحقوق الإنسان والتعددية الثقافية، والعمل والطباعة والنشر، والمشاركة لصالح الثقافة والتفاعل بين الثقافات والتعايش السلمي والتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الاجتماعية. 
 
وتاتي هذه الميدالية كتتويج جديد بعد حصول الجمعية التونسية لدارسي اللغة الإسبانية وآدابها، التي يراسها رضا مامي  الثلاثاء المنقضي بجائزة "إسكريدواندي" أفضل عمل لنشر الإسبانية التي تمنحها دار النشر الإسبانية "سيال بيجماليون" بالتعاون مع المعرض الدولي للكتاب بمدريد وبلدية مدينة مدريد، وذلك خلال حفل جوائز"إسكريدواندي" في نسختها ال13الذي احتضنتها مدينة مدريد.
 
 كما تضاف لرصيد الباحث والاديب والمترجم الذي كان حافلا باختياره عضوا دائما بالأكاديميّة الدولية للعلوم والتكنولوجيا والتربية والإنسانيات الإسبانيّة وأكاديمية التاريخ والجغرافيا المكسيكية وأكاديمية أمريكا الشمالية للأدب العالمي المعاصر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331041

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Can - Bos
 WC 2026  02:00 Usa - Par

كل الأخبار...

21:43 - المجلس الوطني للاعتماد يحتفل الاثنين 15 جوان 2026 باليوم العالمي للاعتماد
21:21 - وزير الخارجية يجري محادثة هاتفية مع نظيرته الملغاشية
21:19 - اختيار الجامعي رضا مامي شخصية 2025 ومنحه الميدالية الذهبية "ثــيار" في اسبانيا
21:18 - مؤسسة "فداء": جلسة للنظر في ملفات ضحايا اعتداءات إرهابية جدت خلال سنوات 2011 و2015 و2016
21:02 - وزارة التجهيز: الاعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد أثمانها
20:58 - الفيفا: الغاني بارتي يغيب عن لقاء بنما في كأس العالم لعدم حصوله على تأشيرة
20:19 - دخول دار الخدمات الرقمية ببلدية القلقة المعدن فرقصان من معتمدية غار الدماء حيز الاستغلال
19:38 - قبلي: انطلاق سلسلة أيام تحسيسية بمعتمدية سوق الأحد حول أهمية ممارسة النشاط الرياضي في الفضاءات المفتوحة
19:29 - وزير التربية يؤكّد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وادارة وإسناد استعدادا للعودة المدرسية 2026 - 2027
19:17 - الإدارة العامة للتّجديد الجامعي تصادق على تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك تكوين جامعي بالجامعات التونسية العمومية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 جوان 2026 | 26 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:30
19:41
16:11
12:26
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet30°
22° Babnet
الــرياح:
4.36 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
29°-18
38°-20
34°-24
35°-24
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>