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مؤسسة "فداء": جلسة للنظر في ملفات ضحايا اعتداءات إرهابية جدت خلال سنوات 2011 و2015 و2016

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Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 21:18 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أشرف رئيس مؤسسة "فداء" أحمد جعفر، يوم الجمعة بمقر المؤسسة، على الجلسة الثانية للجنة النظر في الملفات الجارية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وذلك بحضور ممثّلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية.

وخصّصت الجلسة للنظر في عدد من الملفات المعروضة عليها والمتعلقة باعتداءات إرهابية جدّت خلال سنوات 2011 و2015 و2016، حيث تم التداول في المعطيات والوثائق القضائية المتوفرة بشأنها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مؤسسة "فداء".


وتمّ خلال الجلسة الاتفاق على إقرار الصبغة الإرهابية لحادثة ثكنة بوشوشة العسكرية التي جدت في 25 ماي 2015، وراح ضحيتها 7 عسكريين، ومواصلة النظر والتنسيق بخصوص القائمة النهائيّة للشهداء والمصابين.


كما تم الاتفاق على إدراج ضابط من الجيش الوطني كمصاب لعمليّة ارهابيّة جدت سنة 2011، وإرجاء النظر في إدراج عون من الحرس الوطني كمصاب لعمليّة ارهابيّة جدت سنة 2016 إلى حين التوصل بالحكم الاستئنافي.

وقررت اللجنة مواصلة التنسيق مع الهياكل والجهات المعنية لاستكمال المعطيات والوثائق الضرورية حتى يتسنّى للمؤسسة التعهد بالضحايا وتمكينهم من الحقوق والمنافع التي يضمنها لهم القانون.
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