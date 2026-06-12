وزارة التجهيز: الاعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد أثمانها

خصص اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، المنعقد الجمعة بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية، والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية.وأكد الوزير خلال الجلسة على الأهمية الاجتماعية القصوى لهذا البرنامج الوطني الذي يهدف إلى ضمان الحق في السكن اللائق، داعياً إلى مزيد التسريع في نسق الإنجاز وتذليل كل الإشكاليات العقارية والفنية التي تعيق تقدم بعض المشاريع، مع ضرورة احترام الآجال والالتزام بجودة الإنجاز، حسب بلاغ وزارة التجهيز.كما أوصى بتكثيف العمل التنسيقي بين مختلف المتدخلين للتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية إلى مستحقيها في أقرب الآجال، بما يحقق الأهداف الاجتماعية للبرنامج الذي يستهدف خاصة الفئات محدودة الدخل.وتعمل وزارة التجهيز والإسكان، بالتنسيق مع السلط الجهوية، على استكمال وتوزيع 1350 مسكناً إضافياً إلى موفى سنة 2026، والإعلان عن طلبات عروض جديدة لإنجاز 2260 وحدة سكنية إضافية