وزير الخارجية يجري محادثة هاتفية مع نظيرته الملغاشية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم الجمعة، محادثة هاتفية مع وزيرة الشؤون الخارجيّة لجمهوريّة مدغشقر "أليس نداي" جدّد خلالها التهاني بمناسبة تعيينها على رأس الدبلوماسية الملغاشية.وحسب بلاغ اعلامي، أعرب النفطي عن ارتياحه لما تشهده علاقات التعاون بين تونس ومدغشقر من حركية إيجابية خاصّة منذ مطلع جانفي 2025، مؤكدا التزام تونس بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي والعمل على تطوير شراكة تونسية - ملغاشية ترتقي إلى نموذج متميز للتعاون جنوب -جنوب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين.ونوّه وزيرالشؤون الخارجية بالآفاق الواعدة للمبادلات التجارية بين البلدين، وما تشهده من تطوّر مطّرد، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين مختلف الهياكل والمؤسسات المختصة في تونس ومدغشقر في المجالات المتصلة بالسياحة والفلاحة والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة والبنية التحتية.من جهتها، أعربت الوزيرة الملغاشية عن حرص بلادها على مزيد استكشاف فرص التعاون والشراكة مع تونس في المجالات الواعدة وتجسيم الزيارات واللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى تبادل الدعم للترشحات في مختلف المناصب الأممية والدولية والإقليمية.وأكدت الوزيرة حرص بلادها على تنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية بما يسهم في تحقيق الازدهار والرفاه لكافة شعوبها.