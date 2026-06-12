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الفيفا: الغاني بارتي يغيب عن لقاء بنما في كأس العالم لعدم حصوله على تأشيرة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 20:58 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة ‌القدم (الفيفا) ‌اليوم الجمعة ‌غياب الغاني توماس بارتي عن مواجهة بنما في كأس ⁠العالم يوم الأربعاء بعد رفض طلب تأشيرته لدخول كندا.

وقال ​الفيفا "يؤكد الفيفا ⁠أن اللاعب توماس بارتي لن يتمكن من السفر ⁠من معسكر منتخب غانا في بوسطن بالولايات المتحدة إلى كندا لخوض المباراة الأولى ضد بنما يوم الأربعاء 17 جوان بعد أن ​رفضت الحكومة الكندية طلب تأشيرته.

"الفيفا لا يتدخل في إجراءات ‌الهجرة في الدول المضيفة، بينها البت في طلبات التأشيرات".
ويوجد بارتي مع بقية أعضاء منتخب غانا في بوسطن، وسيكون مؤهلا لمواجهة إنقلترا في مدينة ‌إقامته وكرواتيا في ⁠فيلادلفيا ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.
ويواجه بارتي (32 عاما)، لاعب خط وسط ‌أرسنال السابق الذي يلعب حاليا لفريق فياريال، مزاعم اغتصاب ⁠في المملكة المتحدة.

وقد نفى هذه التهم.
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