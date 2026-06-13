جلسة عمل بولاية تونس لمتابعة 3 مشاريع تنموية قيد الانجاز بالجهة

خصصت جلسة عمل انعقدت، بعد ظهر يوم الجمعة، بمقر ولاية تونس تحت إشراف الوالي عماد بوخريص ، لمتابعة ثلاثة مشاريع عمومية تنموية هامة تنجز بالجهة.وتتمثل هذه المشاريع، وفق بلاغ لمصالح الاعلام بولاية تونس، في مشروع ربط القنوات الجديدة بالشبكات القديمة للماء الصالح للشرب ضمن مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة ومشروع الشبكة الحديدية السريعة على مستوى ساحة باردو ومشروع حماية منطقة الحرايرية من الفيضانات.وأكد بوخريص بخصوص مشروع ربط القنوات الجديدة بالشبكات القديمة للماء الصالح للشرب على ضرورة أخذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة وخاصة بالمؤسسات الصحية والمؤسسات ذات الصبغة الخصوصية للتخفيف قدر الإمكان من التأثيرات السلبية باعتبار أن هذه الأشغال الضرورية تستدعي قطع الماء الصالح للشرب لمدة 24 ساعة بحي إبن سيناء 02 والمنطقة السفلى بالمروج 02 بمعتمدية الكبارية و48 ساعة بحي بو العضام والأنابيب بجبل الجلود وذلك بداية من الساعة الواحدة صباحا من يوم الثلاثاء 16 جوان 2026.أما بخصوص مشروعي الشبكة الحديدية السريعة وحماية منطقة الحرايرية من الفيضانات فقد شدد الوالي خلال الجلسة على أهميتهما باعتبار أنهما من المشاريع المهيكلة التي تساهم في إحداث نقلة نوعية سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات.وأوصى بضرورة التسريع في إنجاز هذين المشروعين وذلك من خلال تكثيف المتابعة الميدانية وإحكام التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بتنفيذهما تفاديا لأي إشكالية قد تعيق حسن الانجاز.وقد حضر الجلسة المعتمدة الأولى للولاية وعضو مجلس نواب الشعب والرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والإطارات المرافقة له ومعتمدا جبل الجلود والكبارية وباردو وسيدي حسين نيابة عن الحرايرية والمصالح الأمنية المعنية والحماية المدنية، إلى جانب الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية باردو والمديرين الجهويين للتنمية والتجهيز والتطهير والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وعضو بالمجلس الجهوي عن معتمدية باردو و ممثلين عن بلدية باردو والتطهير و وزارة التجهيز والإسكان والشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة نقل تونس وشركة أوريدو وأورنج والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمعهد الوطني للتراث.