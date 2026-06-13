مبادرة "كتاب الثلاثية المميز" محور جلسة استماع بلجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية

استمعت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة عمل عقدتها يوم الجمعة بقصر باردو برئاسة رئيس اللجنة هيثم الطرابلسي، إلى النائب فهمي مبارك بخصوص مقترح يتعلق بإطلاق "كتاب الثلاثية المميز".وقدم النائب فهمي مبارك، في مستهل الجلسة، عرضا حول هذه المبادرة التي وصفها بالوطنية، مبرزا أنها تستند إلى المعايير الدولية التي توصي بألا يتجاوز وزن المحفظة المدرسية 10 بالمائة من وزن التلميذ، حفاظا على صحته وسلامته الجسدية.وأوضح أن المبادرة تستهدف تلاميذ المدارس الابتدائية والمعاهد الإعدادية، وتقوم على تجميع مختلف المواد التعليمية في كتاب واحد خاص بكل ثلاثية، مشيرا إلى ما يمكن أن يوفره هذا المقترح من مزايا بيداغوجية وصحية واقتصادية.وخلال النقاش، عبر عدد من أعضاء اللجنة عن دعمهم للمبادرة، مؤكدين أهمية العمل على عرضها على الجهات المعنية للنظر في سبل تفعيلها. وفي المقابل، اعتبر عدد آخر من النواب أن هذا المقترح يمكن أن يندرج ضمن أعمال المجلس الأعلى للتربية عند انطلاق نشاطه، وأن يمثل إحدى اللبنات المساهمة في برنامج إصلاح شامل للمنظومة التربوية.وخلصت الجلسة إلى التأكيد على أهمية المبادرات الرامية إلى الإسهام في تحديث المنظومة التربوية الوطنية وتطويرها بما يستجيب لمتطلبات الجودة ويحافظ على مصلحة التلميذ.