وزارة التشغيل تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية
أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، يوم الجمعة، عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، بأن هذا البرنامج يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية.
ويتعين على المترشح أن يكون مسجلا بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وأن يستجيب لشروط التمويل وأن يكون سنه بين 20 و65 سنة على أقصى تقدير.
ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك بداية من يوم الجمعة 12 جوان 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 30 جوان 2026، عبر الرابط التالي https://acces-financement.emploi.gov.tn
وأوضح البلاغ أن القروض تُسند في حدود الاعتمادات المرصودة للبرنامج وفق الصيغ التالية:
قروض الاستثمار
• قيمة القرض لا تتجاوز 40 ألف دينار.
• فترة سداد أقصاها 7 سنوات، منها سنة واحدة إمهال.
قروض الاستغلال
• قيمة القرض لا تتجاوز 10 آلاف دينار.
• فترة سداد أقصاها 5 سنوات، منها سنة واحدة إمهال.
ويتنزل برنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الهادفة إلى دعم الادماج المالي والاقتصادي ومزيد التحفيز على ريادة الأعمال وتطوير المهارات، وفق ذات البلاغ.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، بأن هذا البرنامج يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية.
ويتعين على المترشح أن يكون مسجلا بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وأن يستجيب لشروط التمويل وأن يكون سنه بين 20 و65 سنة على أقصى تقدير.
ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك بداية من يوم الجمعة 12 جوان 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 30 جوان 2026، عبر الرابط التالي https://acces-financement.emploi.gov.tn
وأوضح البلاغ أن القروض تُسند في حدود الاعتمادات المرصودة للبرنامج وفق الصيغ التالية:
قروض الاستثمار
• قيمة القرض لا تتجاوز 40 ألف دينار.
• فترة سداد أقصاها 7 سنوات، منها سنة واحدة إمهال.
قروض الاستغلال
• قيمة القرض لا تتجاوز 10 آلاف دينار.
• فترة سداد أقصاها 5 سنوات، منها سنة واحدة إمهال.
ويتنزل برنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الهادفة إلى دعم الادماج المالي والاقتصادي ومزيد التحفيز على ريادة الأعمال وتطوير المهارات، وفق ذات البلاغ.
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