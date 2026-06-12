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وزير التربية يؤكّد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وادارة وإسناد استعدادا للعودة المدرسية 2026 - 2027

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Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 19:29 قراءة: 0 د, 39 ث
      
خصّص اجتماع وزير التربية نور الدين النوري، يوم الجمعة، مع إطارات الوزارة، لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027 والوقوف على الجاهزية في المحاور الاستراتيجية الكبرى للسنة الدراسية المقبلة.

وأولى وزير التربية خلال هذا الاجتماع اهتماماً خاصاً بملف الموارد البشرية، مؤكداً العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد، بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تُضرّ بمسار التعلم، وفق بلاغ للوزارة.


كما أبرز الاستعداد الجيد لعملية التسجيل عن بعد للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وفي الآجال المحددة، مبينا أن الوزارة ماضية في نهجها التحضيري المبكر، وأن العودة المدرسية 2026/2027 ستنطلق في ظروف تُجسّد الالتزام الفعلي بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معاً.


وتناول الاجتماع ملف البنية التحتية للمؤسسات التربوية، وما أُنجز من أشغال صيانة وتأهيل وتوسعة، في إطار الحرص على توفير محيط تربوي لائق يستقبل التلاميذ في أحسن الظروف.
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