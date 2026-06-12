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مونديال 2026: المنتخب البرازيلي يجري آخر حصة تدريبية قبل ملاقة نظيره المغربي في غياب نيمار

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Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 18:49 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أجرى المنتخب البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة بنيوجيرسي بالولايات المتحدة آخر حصة تدريبية له قبل افتتاح مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة نظيره المغربي ضمن المجموعة الثالثة في غياب نجمه نيمار الذي يواصل برنامجه التأهيلي للتخلص من مضاعفات إصابته في ربلة ساقه اليسرى.

وتحت قيادة المدرب الايطالي كارلو انشلوتي، شارك لاعبو "السيليساو" في حصة تميزت بتركيز عال، وخصصت الدقائق العشر الأولى منها للتمارين البدنية بلا كرة التي ارتكزت بشكل خاص على الإحماء العضلي والتحرك والتنسيق.


بعدها خاض اللاعبون ورشات فنية وتكتيكية متعددة بالكرة تراوحت بين الاستحواذ والتمرير السريع والانتشار داخل الميدان.
وستقام المباراة بين البرازيل والمغرب لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة غدا السبت بملعب نيويورك نيوجيرسي على الساعة الحادية عشرة ليلا.
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18:49 - مونديال 2026: المنتخب البرازيلي يجري آخر حصة تدريبية قبل ملاقة نظيره المغربي في غياب نيمار
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