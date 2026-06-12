نابل: تقدّم أشغال مضاعفة الطريق الجهوية عدد 27 الرابطة بين نابل ومنزل تميم بنسبة 95 بالمائة

شارفت أشغال مشروع مضاعفة الطريق الجهوية عدد 27 في قسطيه الأول والثاني بين نابل ومنزل تميم مرورا بقربة، على الانتهاء حيث تقدمت الاشغال بنسبة تناهز 95 بالمائة، حسب ما أفادت به مديرة وحدة إنجاز المشروع بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بنابل منية الضيفي.وذكرت الضيفي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن أشغال القسط الثالث من المشروع والذي يربط بين منزل تميم وقليبية على طول 9 كم، لم تتجاوز 40 بالمائة، رغم أن مدة الإنجاز المبرمجة لهذا المشروع الذي انطلق في سبتمبر 2023 حدّدت بـ 18 شهرا.وفي هذا السياق، أكدت أن أشغال القسط الثالث، والتي خصصت لها اعتمادات جملية قدرت بـ30 مليون دينار، تتواصل خلال الفترة الحالية بنسق اسرع بعد ان شهد بعض التعطيلات، مؤكدة الحرص على استكماله في اقرب الآجال.وللإشارة فإن القسط الأول من مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 الرابط بين مدينتي نابل وقربة على طول 19 كم انطلق في اوت 2018 بمدة إنجاز محددة بـ 36 شهرا، وبكلفة جملية للمشروع تناهز 43 مليون دينار، في حين انطلقت أشغال القسط الثاني من المشروع الرابط بين مدينتي قربة ومنزل تميم على طول 26 كم بكلفة تفوق 68 مليون دينار منذ جويلية 2019.وتعود أسباب تعطل أشغال هذا المشروع أساسا الى الاشكاليات العقارية التي تتعلق بحوالي 1200 قطعة يشترك في ملكيتها حوالي 4600 مالك، وعدم صدور الأوامر المعنية بالتصفية العقارية او الانتزاع، بالإضافة الى تعطّل عمليات تحويل شبكات المستلزمين العمومين الموجودين في حوزة الاشغال من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير وشبكات الاتصالات.ويتوزع مشروع الطريق الجهوية عدد 27 على ثلاثة أقساط، ويشمل مضاعفة الطريق في الاتجاهين على طول 54 كم، وإنجاز 5 جسور على الاودية التي تعبرها الطريق، بالإضافة الى تركيز وبناء المنعرجات الدائرية على مستوى عدة تقاطعات.وتكتسي هذه الطريق أهمية كبيرة في ربط مركز الولاية بشمالها، وتسهيل التنقل من مدينة نابل الى معتمديات شمال الولاية، وصولا الى معتمدية الهوارية، حيث ستساهم في تيسير حركة المرور بهذه الطريق التي تشهد حركية كبيرة للسيارات والعربات التي تفوق 30 ألف عربة يوميا في حين تتجاوز 50 ألف عربة خلال فصل الصيف الذي تشهد خلاله المنطقة توافد أعداد كبيرة من المصطافين والزوار.جدير بالذكر أن جلسة عمل انتظمت في موفى الأسبوع الفارط، بمقر معتمدية منزل تميم، برئاسة والية نابل هناء شوشاني، خصصت لمتابعة مشروع مضاعفة الطريق الجهوية عدد 27 في قسطها الثاني، وتم خلالها الاتفاق على ضرورة مسح حواشي الطريق، وإزالة الأعشاب الطفيلية، في حدود منتصف شهر جوان الجاري، وتشغيل شبكة التنوير العمومي مطلع شهر جويلية المقبل، على ان تكون الطريق مفتوحة في الاتجاهين خلال نفس الفترة.