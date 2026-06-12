المجلس الوطني للاعتماد يحتفل الاثنين 15 جوان 2026 باليوم العالمي للاعتماد

يحتفل المجلس الوطني للاعتماد، تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، باليوم العالمي للإعتماد الموافق ليوم 9 جوان من كل سنة، وذلك الاثنين 15 جوان 2026 على الساعة الرابعة والنصف مساء بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.وستكون الاحتفالية مناسبة لتثمين نتائج التقييم وتجديد الاعتراف بالمجلس الوطني للاعتماد.وتولي تونس، منذ عدة سنوات، أهمية بالغة لمجال الاعتماد لكونه ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المؤسسات التونسية في الأسواق العالمية.وفي هذا السياق، تبرز أهمية الاعتماد بالنسبة لتونس في دفع الصادرات والاندماج في الاقتصاد العالمي بما يساهم الاعتماد في الاعتراف الدولي المتبادل بشهادات المطابقة والتحاليل الصادرة عن الهياكل التونسية، مما يسهل نفاذ المنتجات والخدمات التونسية إلى الأسواق الخارجية دون الحاجة لإعادة مراقبتها أو اختبارها.كما يمثل الاعتماد آلية هامة لجلب الاستثمار الخارجي من خلال توفير منظومة الاعتماد مناخ عمل شفافً ومطابقً للمواصفات الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في جودة البنية التحتية الفنية للبلاد.ويساهم الاعتماد بشكل لافت في حماية المستهلك والسوق المحلية ما يضمن كفاءة مخابر التحاليل ومؤسسات المراقبة، مما يسهم بشكل مباشر في ضمان سلامة المنتجات الاستهلاكية، والأدوية، والأغذية المتداولة في السوق التونسية.ومن مزايا النهوض بالاعتماد تطوير الكفاءات الوطنية ما يدفعه نحو الرفع المستمر من مؤهلات الإطارات والتقنيين التونسيين ومواكبتهم لأحدث التكنولوجيات والممارسات الدولية في مجالات القياس والاختبار.واليوم العالمي للاعتماد هو مبادرة عالمية يتم الاحتفال بها في 9 جوان من كل عام. وتم إطلاق هذه المبادرة من طرف المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات والاتحاد الدولي للاعتماد، اللذين اندمجا لتشكيل المجلس العالمي للاعتماد (Global ACI))، بهدف الترويج لأهمية الاعتماد، باعتباره بمثابة الضمان المستقل الذي يؤكد كفاءة وموثوقية المنتجات والخدمات والأنظمة بناءً على معايير دولية دقيقة تضمن الجودة والسلامة.