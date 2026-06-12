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دخول دار الخدمات الرقمية ببلدية القلقة المعدن فرقصان من معتمدية غار الدماء حيز الاستغلال

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Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 20:19 قراءة: 1 د, 50 ث
      
 دخلت دار الخدمات الرقمية ببلدية القلعة المعدن فرقصان من معتمدية غار الدماء بولاية جندوبة، اليوم الجمعة، حيز الاستغلال، لتشرع في تقريب عدد من الخدمات الادارية من المواطنين والتلاميذ والطلبة، وتجنيبهم معاناة التنقل، وتمكينهم من الاطّلاع على مآل ملفاتهم، وتسديد فواتير الاستهلاك المختلفة.

ووفق المديرة العامة للإصلاحات الإدارية والدراسات المستقبلية برئاسة الحكومة، ألفة الصولي، فإن هذا البرنامج  يستهدف 34 دار للخدمات موزعة على 21 ولاية كمرحلة أولى، وسينتفع منه أكثر من 900 ألف مواطن، في انتظار تعميمه على كافة بلديات الجمهورية، موضحة أنّ البلديات خصّصت اعوانا مدربين لتأمين عمليات  الارشاد والتوجيه وتدريب  المواطنين غير القادرين على الولوج الى مختلف الخدمات والانتفاع بها.

وأضافت الصولي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مصالح رئاسة الحكومة ذات العلاقة ستنظّم بداية من شهر سبتمبر القادم حملات تحسيسيّة لمزيد التعريف بالبرنامج باعتباره أحد مقوّمات المستقبل الضامنة للسرعة، والتخفيف من كلفة الخدمة، والضغط على الإدارة، متعهدة بالعمل على توفير الموارد البشرية اللازمة.
من جهته، شدّد والي جندوبة، الطيب الدريدي، لدى إشرافه على موكب الافتتاح، على أهمية هذا المرفق في مناطق حدودية يتكبّد متساكنوها عناء قطع مسافات طويلة، وهدر وقت طويل لاستخلاص فاتورات الاستهلاك ، أو التمتع بخدمات أحد الصناديق الاجتماعية، داعيا الى مزيد تطوير هذا المرفق وتشبيكه مع عددا من القطاعات الأخرى.
ودعت بلدية القلعة المعدن فرقصان بالمناسبة كافة مواطني المنطقة الى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدمها الفضاء الجديد، والذي تم احداثه وفق رؤية تعزّز شبكة التواصل والاتصال بين المواطنين وحاجياتهم الإدارية في عدد من المرافق بعيدا على الانتظار وهدر الوقت.

ووفق الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية القلعة المعدن فرقصان، الزاهي عشايشية، فإن هذه الدار المحدثة بتقنيات عصرية تمثّل فضاء حديثا يستجيب لحاجيات المواطنين وحقوقهم في تقريب الخدمات والتمتع بها، على غرار استخلاص فواتير الماء والكهرباء، والتمتع بخدمات الصناديق الاجتماعية ومكاتب التشغيل، والولوج الى منصّات تتعلق بالمسار المهني للعامل او الموظف وترسيم الطلبة والتلاميذ وغيرها.
وأضاف عشايشيّة، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الفضاء الذي أحدث بالشراكة مع رئاسة الحكومة، يهدف إلى تمكين المواطنين من النفاذ الى مختلف الخدمات الإدارية والرقمية، ومرافقتهم من طرف أعوان مدربين لمساعدتهم على انجاز معاملاتهم الادارية، واستعمال المنصات الرقمية، فضلا عن تبسيط الإجراءات، وربح الوقت، والارتقاء بجودة الخدمات المسداة.
ودعا مصالح  الحكومة إلى دعم هذا المنجز بموارد بشرية باعتبار وان بلدية القلعة المعدن فرقصان، التي تعدّ نحو 14 ألف ساكن، بلدية حدودية محدثة سنة 2016، وهي في حاجة الى مشاريع مماثلة، وبرامج خاصة ترفع من قدرة خدماتها، وتضمن تنميتها، وتعزيز موقعها كوجهة بيئية وسياحية.
 
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