استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد الشاطئية (كراوتيا 2026): المنتخب التونسي يشارك في دورة لاكانو الدولية بفرنسا

في ما يلي قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي للأكابر لكرة اليد الشاطئية التي ستشارك في دورة لاكانانو الدولية الودية بفرنسا (12 الى 14 جوان 2026)، إستعدادا لبطولة العالم القادمة للعبة بكرواتيا، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للجامعة على شبكة التواصل الاجتماعي.وتضم القائمة اللاعبين كل من حمزة فلاح ومؤنس قراش وأحمد خلايفي ويحيى مخلوف وبسام مرغلي وياسين مساعد ونسيم العوجي وبشير رحيمي وهيثم رزيق ومحمد امين سعداني وحمزة زخامة.جدير بالتذكير ان المنتخب التونسي يفتتح منافسات بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية التي تحتضنها كرواتيا من 23 الى 28 جوان الجاري ضمن منافسات المجموعة الثانية بمواجهة منتخب بورتو ريكو يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.وسيكون الموعد في اليوم ذاته مع المباراة الثانية، حيث سيواجه المنتخب التونسي نظيره المجري بداية من الساعة السادسة مساء (س18).وينهي المنتخب التونسي الدور الاول للمونديال بملاقاة الدنمارك يوم الاربعاء 24 جوان انطلاقا من منتصف النهار (س12).