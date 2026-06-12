العجز التجاري لتونس يتجاوز 10.4 مليارات دينار إلى موفى ماي 2026 ونسبة التغطية تتراجع إلى 73 بالمائة

ارتفاع صادرات الصناعات الميكانيكية والغذائية



زيادة الواردات وخاصة في الطاقة والغذاء



الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لتونس



عجز الطاقة يتجاوز 5.8 مليارات دينار



سجّلتفاقماً خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، ليبلغمقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات أصدرهاوأظهرت نتائج متابعة المبادلات التجارية بالأسعار الجارية إلى موفى ماي 2026 ارتفاع قيمةإلىمقابلخلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها، في حين ارتفعتبنسبةلتصل إلىمقابلوأدى هذا التطور إلى تراجعإلىمقابلخلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025.على مستوى القطاعات، سجلت الصادرات ارتفاعاً فيبنسبة، كما ارتفعت صادراتبنسبةمدفوعة بالزيادة الكبيرة في مبيعاتالتي بلغتمقابلخلال الفترة نفسها من السنة الماضية.كما ارتفعت صادراتبنسبةبفضل نمو صادرات المواد المكررة.في المقابل، تراجعت صادراتبنسبة، وصادراتبنسبةسجلت الواردات ارتفاعاً في مختلف مجموعات المواد، خاصةبنسبة، وبنسبة، إضافة إلىبنسبةبنسبةاستحوذعلىمن إجمالي الصادرات التونسية، حيث بلغت قيمة المبادلات التصديرية معهمقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025.وسجلت الصادرات التونسية ارتفاعاً نحوبنسبةبنسبة، في حين تراجعت نحوبنسبةبنسبةوعلى المستوى العربي، ارتفعت الصادرات التونسية بشكل لافت نحوبنسبةبنسبة، مقابل تراجعها نحوبنسبةبنسبةبنسبةأظهرت البيانات أن العجز التجاري الإجمالي يعود أساساً إلى العجز المسجل فيبقيمة، إضافة إلى عجز فيبقيمةبقيمةبقيمةفي المقابل، سجلتفائضاً تجارياً بلغوبيّن المعهد الوطني للإحصاء أن العجز التجاري، باستثناء قطاع الطاقة، ينخفض إلى، فيما ارتفع عجز الميزان الطاقي إلىمقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025.