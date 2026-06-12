وزارة التجهيز والإسكان تخصص اعتمادات بحوالي 18،2 مليون دينار لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمنة

خصصت وزارة التجهيز والإسكان اعتمادات بحوالي 18،2 مليون دينار لكامل سنة 2026، لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمنة وذلك في إطار مواصلة العمل على تحسين الوضع البيئي على هذه الطرقات وتوفير محيط بيئي سليم لمستعمليها.وتمّ في هذا الاطار برمجة 1400 كلم من الطرقات للتدخل فيها باعتمادات قدرها 10 مليون دينار. كما تعاقدت الوزارة، من خلال صفقة إطارية مباشرة، مع 82 مقاولة صغرى ضمن البرنامج التحفيزي لتشغيل الشباب في اختصاص النظافة والعناية بمحيط الطرقات خلال سنة 2026، بقيمة 8،2 مليون دينار.وتشمل أشغال التنظيف إزالة الأعشاب وشذب الأشجار والجهر اليدوي والآلي لمجاري المياه ورفع فواضل البناء والعناية بالمساحات الخضراء على شبكة الطرقات المرقمةونظمت الوزارة، تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق ليوم 11 جوان من كل سنة، حملة نظافة بعدد من المواقع التابعة لها والمحاور الطرقية الرئيسية بمختلف جهات الجمهورية بالتنسيق بين مختلف الإدارات والجهات المعنية على غرار البلديات والمصالح الفنية.وشهدت الحملة وفق بلاغ صادر عن الوزارة، الجمعة، مشاركة ميدانية مكثفة من قبل الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان، إلى جانب مساهمة أعوان الإدارة العامة للمصالح المشتركة، بهدف ترسيخ ثقافة النظافة والحفاظ على المحيط كسلوك يومي ومسؤولية جماعية، انطلاقاً من المؤسسات العمومية لتكون قدوة لبقية مكونات المجتمع.وشملت الحملة رفع الأتربة وفواضل البناء من جوانب الطرقات المرقمة، وإزالة الأعشاب الطفيلية وتحسين المشهد الجمالي بالمناطق المحيطة بالمحوّلات، بالإضافة إلى جهر وتنظيف منشآت تصريف مياه الأمطار لتجنب الانسدادات وتسهيل انسياب المياه بشكل طبيعي أثناء هطول الأمطار، بما يحدّ من مخاطر الفيضانات.