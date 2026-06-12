طول أنبوب تزويد ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي سيبلغ 125 كيلمترا (مسؤول)

سيربط أنبوب الغاز الطبيعي الذي سيزود مدينة سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي بين مدن حاجب العيون وجلمة وسبيطلة وأم العظام والأسودة وصولا إلى مدينة سيدي بوزيد.وسيبلغ طول هذا الأنبوب 125 كلم ،وفق ما افاد مدير مشروع ربط ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ، يسري المطوي في تصريح لــ/وات/وأضاف أنه تم مؤخرا ربط هذا الأنبوب الجديد بأنبوب الغاز الطبيعي التونسي الجزائري على مستوى منطقة الشوايحية (معتمدية الشراردة من ولاية القيروان)، بصفة نهائية يوم 1 جوان 2026.وأوضح أن إيصال الغاز سيتم بصفة تدريجية انطلاقا من منطقة حاجب العيون وصولا الى مدينة جلمة ثم المنطقة الصناعية بسبيطلة على ان تنتهي هذه المرحلة أواخر شهر جوان.وأبرز أن المرحلة الثانية من المشروع والتي هي حاليا في طور الانجاز، ستمتد من جلمة إلى أم العظام ثم الأسودة وصولا إلى سيدي بوزيد لتنتهي في غضون شهرين.وأكد المسؤول أن هذا القسط حاصل على ترخيص من وزارة الصناعة وهو مخصص لنقل الغازوبخصوص القسط الثاني والخاص بتوزيع الغاز، فأشار المطوي انه سيتم على مستوى محطات تخفيض الضغط الغازي المركزة في كل بلدية وعلى مداخل المدن.جدير بالتذكير أن جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سيدي بوزيد بتاريخ 30 سبتمبر 2016 حول مشروع تزويد بعض مناطق سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي.وكان من المقرر ان ينطلق المشروع خلال شهر مارس من سنة 2017، على ان لا تتجاوز الاشغال 12 شهرا تقريبا لايصال الغاز الطبيعي الى مدينة سيدي بوزيد قادما من حاجب العيون التابعة لولاية القيروان مرورا بجلمة والاسودة . وقدرت كلفة المشروع بحوالي 40 مليون دينار.