هيئة الانتخابات تشارك في الندوة الدولية لشبكة الكفاءات الانتخابية الفرنكفونية ببلجيكيا

شاركت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أشغال الندوة السنوية الدولية حول موضوع "القائمات الانتخابية : من التسجيل الى الاقتراع " والمنتظمة من 9 الى 11 جوان الجاري بمدينة نامور البلجيكية، بدعوة من شبكة الكفاءات الانتخابية الفرنكفونية وذلك في إطار دعم علاقات التعاون الدولي للهيئة.ومثل الهيئة خلال هذه الندوة كل من القاضي الإداري وعضو مجلس الهيئة أيمن بوغطاس، و المديرة المكلفة بالاعلام داخل الهيئة أسماء بن مسعود.وتم خلال الاشغال، وفق بلاغ للهيئة، نشرته اليوم الجمعة، تبادل الرأي حول أهم التحديات التي تطرحها مسألة ضبط وتحيين القائمات الانتخابية وكيفية الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتدقيق عملية إعداد هذه القائمات.كما شارك وفد الهيئـة اليوم الجمعة في أشغال الجلسة العامة للشبكة والتي تم خلالها بالخصوص اتخاذ جملـــة من القرارات تتعلق ببرنامج عمل الشبكة للفترة القادمـة.وأجرى بوغطاس بالمناسبة، محادثات مع مسؤولي شبكة الكفاءات الانتخابية الفرنكوفونية حول برنامج التعاون الخاص بالجانبين، إضافة الى رؤساء الوفود المشاركـة والتي تبادل خلالها الرأي معهم حول فرص التعاون المتاحة في المجال الانتخابي بشكل عام