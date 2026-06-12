وفاة بريتو الدولي البرازيلي السابق وأحد أبطال مونديال 1970

توفى الدولي البرازيلي السابق هيركوليز دي بريتو رواس المتوج بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده عام 1970 بالمكسيك عن سن 86 عاما وفق ما أورده الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة.واشتهر بريتو بقوته البدنية وشكل ثنائيا دفاعيا مميزا مع بيازا في قلب دفاع أحد أعظم الفرق في التاريخ.وأعرب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سمير زاود عن حزنه الشديد عن رحيل بريتو قائلا "رحل واحد من أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم البرازيلية. ستبقى مساهمته في فوزنا بكأس العالم 1970 خالدة في ذاكرتنا جميعا. لعل روحه القتالية تكون الآن مصدر إلهام للاعبينا الذين سيشاركون في كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا".وكان بريتو قد بدأ مسيرته الكروية في نادي فاسكو ولعب لأندية كبرى أخرى مثل فلامنغو وكروزيرو وإنترناسيونال وكورينثيان وبوتافوغو وأتلتيكو بارانا.وبفضل نجاحه مع هذه الفرق، كان انضمامه إلى المنتخب البرازيلي خطوة طبيعية حيث أمضى ثماني سنوات مع "السليساو" ما بين 1964 و1972 خاض خلالها 61 مباراة محققا 45 فوزا و11 تعادلا مقابل 5 هزائم.