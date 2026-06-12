JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:34 Tunis

وفاة بريتو الدولي البرازيلي السابق وأحد أبطال مونديال 1970

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2c0b0562e739.67709337_kpfnioeghlqjm.jpg>
صورة أرشيفية لأسطورة كرة القدم البرازيلية بريتو
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 14:34 قراءة: 0 د, 48 ث
      
توفى الدولي البرازيلي السابق هيركوليز دي بريتو رواس المتوج بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده عام 1970 بالمكسيك عن سن 86 عاما وفق ما أورده الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة.
واشتهر بريتو بقوته البدنية وشكل ثنائيا دفاعيا مميزا مع بيازا في قلب دفاع أحد أعظم الفرق في التاريخ.
وأعرب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سمير زاود عن حزنه الشديد عن رحيل بريتو قائلا "رحل واحد من أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم البرازيلية. ستبقى مساهمته في فوزنا بكأس العالم 1970 خالدة في ذاكرتنا جميعا. لعل روحه القتالية تكون الآن مصدر إلهام للاعبينا الذين سيشاركون في كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا".

وكان بريتو قد بدأ مسيرته الكروية في نادي فاسكو ولعب لأندية كبرى أخرى مثل فلامنغو وكروزيرو وإنترناسيونال وكورينثيان وبوتافوغو وأتلتيكو بارانا.
وبفضل نجاحه مع هذه الفرق، كان انضمامه إلى المنتخب البرازيلي خطوة طبيعية حيث أمضى ثماني سنوات مع "السليساو" ما بين 1964 و1972 خاض خلالها 61 مباراة محققا 45 فوزا و11 تعادلا مقابل 5 هزائم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331009

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Can - Bos
 WC 2026  02:00 Usa - Par

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 جوان 2026 | 26 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:30
19:41
16:11
12:26
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 29
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
7.43 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-18
38°-20
34°-24
34°-25
  • Avoirs en devises 25403,7
  • (11/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39033 DT
  • (11/06)
  • 1 $ = 2,93499 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>