فريق اعلامي كندي يقوم بزيارة ميدانية للترويج للموقع الاثري بسبيطلة وابراز قيمته التاريخية

في إطار جهود الترويج للوجهة السياحية التونسية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، احتضنت منطقة سبيطلة، يوم 10 جوان 2026، زيارة ميدانية لفريق إعلامي كندي إلى الموقع الأثري بسبيطلة.وتهدف هذه الزيارة، وفق ما ورد بصفحة المندوبية الجهوية للسياحة بالوسط الغربي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى إبراز القيمة التاريخية والحضارية للموقع الأثري بسبيطلة باعتباره أحد أهم المعالم الأثرية في تونس لما يزخر من مواقع أثرية رومانية تعكس ثراء الموروث الحضاري للجهة.وشارك في هذه المبادرة ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة بكندا، جمال بوزيد، مرفوقا بطاقم من البرنامج الكندي "Accès Golf"، وذلك في إطار برنامج للتعريف بالمواقع السياحية والثقافية التونسية.وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود الديوان الوطني التونسي للسياحة لتعزيز الترويج للوجهة التونسية وتنويع العرض السياحي إلى جانب دعم مسار تثمين المواقع الأثرية وإبرازها لدى وسائل الإعلام الدولية.