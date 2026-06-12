الجلسة الخامسة للجنة القيادة التونسية الفرنسية تقيم تقدم مشروع تدعيم إمكانيات الحماية المدنية التونسية

خصصت الجلسة الخامسة للجنة القيادة التونسية الفرنسية الخاصة بمشروع "تدعيم إمكانيات الحماية المدنية التونسية" (RPCT3-RPCT4)، المنعقدة يوم امس ، لتقييم مدى تقدم تنفيذ أنشطة المشروع واستعراض النتائج المحققة في مجال تعزيز القدرات العملياتية والفنية للحماية المدنية التونسية، فضلا عن بحث افاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.وتناول المشاركون في هذا اللقاء ، مدى تقدم مختلف مكونات المشروع والنتائج المسجلة في مجال دعم القدرات الفنية والعملياتية لهياكل الحماية المدنية التونسية، إلى جانب سبل تطوير التعاون الثنائي بما يسهم في تعزيز جاهزية هذه الهياكل ورفع نجاعة تدخلاتها في مجالات النجدة والإنقاذ ومجابهة الكوارث ، وفق ما نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على منصة "فيسبوك" .وانعقدت الجلسة في اطار التعاون التونسي الفرنسي في مجال الحماية المدنية، تحت إشراف المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية محمد رشاد السويسي، وبحضور وفد فرنسي رفيع المستوى وعدد من إطارات الديوان.وجدير بالتذكير فان مشروع "تدعيم إمكانيات الحماية المدنية التونسية" (RPCT3-RPCT4) ،هو برنامج شراكة استراتيجية بين تونس وفرنسا، يهدف إلى الرفع من جاهزية هياكل الإغاثة وتعزيز القدرات الفنية والعملياتية لمجابهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.ويهدف هذا المشروع الى تحديث المعدات والآليات لدعم جاهزية الفرق في التدخل السريع و الرفع من كفاءة التدخلات من خلال تحسين سرعة الاستجابة في مجالات النجدة والإنقاذ ومكافحة الحرائق.ذكرى