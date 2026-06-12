بلخيرية : التمويلات متاحة في إفريقيا ومن شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للنساء صاحبات الاعمال

أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لصاحبات الأعمال، ليلى بلخيرية جابر، أن التمويلات متاحة في إفريقيا ومن شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للنساء صاحبات الاعمال.وشددت، في حوار أجرته بالأستوديو التلفزي بوكالة تونس إفريقيا للانباء على أن المعضلة التي تواجه نفاذ المؤسسات النسائية إلى الأسواق الإفريقية لا تكمن في شحّ التمويلات، بل في كيفية النفاذ إلى المعلومة المالية وآليات صياغة المشاريع الاستثمارية لتقديمها إلى القائمين على تلك الأسواق الإفريقية مثل السوق المشتركة لشرق و جنوب افريقيا " الكوميسا".وأوضحت، أن انضمام تونس إلى فضاء "الكوميسا" أتاح لصاحبات الأعمال الاستفادة من تمويلات المنظمة المخصصة للتكوين والتنقل للمعارض الدولية وفق مقاييس محددة.وكشفت في السياق ذاته، عن مشاركة بنوك ومؤسسات مالية كبرى تابعة "للكوميسا" في الدورة السابعة للمعرض الإقليمي و مؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا لصاحبات الأعمال " المزمع تنظيمها بتونس من 1 إلى 3 جويلية القادم .ودعت رئيسة الغرفة، صاحبات الأعمال إلى تطوير مهاراتهن في تقديم البرامج والمشاريع للحصول على التمويل.و ذكرت أن مختلف المجالات يمكنها الولوج إلى الأسواق الإفريقية على غرار مجالات الصناعات الغذائية و التعليب و الخدمات الطبية و غيرها.و يهدف هذا الموعد الاقتصادي الافريقي الى تعزيز المبادلات التجارية و الاستثمارية بين دول الكوميسا، و دعم ريادة الاعمال النسائية و تشجيع التحول الرقمي و تسهيل النفاذ الى الأسواق الإفريقية في اطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.شيراز