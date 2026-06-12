ولاية سوسة: ندوة تكوينية لفائدة إطارات وأعوان الحرس البلدي والأمن العمومي

احتضنت امس الخميس قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية سوسة أشغال ندوة تكوينية نظمها إقليم الحرس الوطني بالجهة لفائدة رؤساء فرق ،ورؤساء مراكز الحرس البلدي ،والأمن العمومي التابعة لإقليم الحرس الوطني بسوسة، ورؤساء فرق الحرس البلدي بكل من المنستير، وطبلبةو تهدف هذه الندوة إلى تعزيز قدرات الإطارات الميدانية وتطوير آليات العمل المشترك بين مختلف الهياكل الرقابية والأمنية، بما يساهم في مزيد إحكام تطبيق القانون والمحافظة على النظام العام و دعم مسار التنمية بالجهةكما تندرج في إطار الحرص على تطوير الأداء الرقابي والميداني، وتعزيز قدرات الأعوان والإطارات المختصة، بما يساهم في فرض احترام القانون، وحماية الصحة العامة والمحافظة على البيئة،ودعم مقومات التنمية المستدامة بولاية سوسةوتخللت الندوة مجموعة من المحاضرات والعروض التكوينية أمنها عدد من الإطارات المختصة، حيث قدم المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة مداخلة حول" آليات المراقبة الاقتصادية و التصدي للاحتكار و المضاربة"، فيما تولى المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسوسة تقديم عرض حول "مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية"كما ساهم عدد من إطارات إدارة الحرس البلدي في تأثيث الندوة بمحاضرات تناولت الجوانب القانونية، والإجرائية المتعلقة بالمجالات العمرانية، ولاقتصادية ،والصحية ،والبيئيةوفي مستهل أشغال الندوة، أكد والي سوسة، سفيان التنفوري على أهمية الدور الذي تضطلع به مختلف المصالح الأمنية والرقابية في حماية المصلحة العامة، والمحافظة على مقومات التنمية، داعياً إلى مزيد اليقظة والتنسيق والتعاون للتصدي لكافة الظواهر التي من شأنها التأثير سلباً على مناخ الاستثمار والتنميةوانبثقت عن اشغال الندوة جملة من التوصيات تعلقت بالخصوص، بمواصلة التصدي لظاهرة البناء الفوضوي ومختلف التجاوزات العمرانية،وتكثيف الجهود للكشف عن شبكات الاحتكار والمضاربة والتصدي للممارسات غير القانونية،وتعزيز المراقبة الاقتصادية و الصحية والبيئية، بالاضافة الى رصد وتتبع الجرائم الاقتصادية والصحية والبيئية،ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين وتوحيد آليات العمل الميداني