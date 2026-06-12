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"أكثر من 650 رياضي و23 بطلا من حاملي الأرقام القياسية العالمية في جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى برادس بحضور رئيس اللجنة الدولية البارلمبية" (محمد المزوغي)

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Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 12:40 قراءة: 2 د, 29 ث
      
أكد محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية أن جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى المقررة بملعب ألعاب القوى برادس من 16 إلى 19 جوان الجاري ستستقطب نحو 1200 مشارك من بينهم أكثر من 650 رياضي يمثلون 64 دولة.

وأوضح المزوغي في حوار بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى تعد من أعرق التظاهرات العالمية في اختصاصها إذ تبلغ هذا العام دورتها العشرين معربا عن اعتزازه بالحفاظ على استمرارية هذا الموعد الرياضي بفضل تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة في وقت اندثرت فيه أو تراجعت العديد من الجوائز المماثلة.


وأشار إلى أن اللجنة المنظمة اتخذت كافة التدابير اللازمة لإنجاح الحدث حيث وفرت أربعة نزل لإقامة الوفود المشاركة وحافلات مجهزة لتأمين تنقل الرياضيين من ذوي الإعاقة مشيدا بالمساهمة الفاعلة للمتطوعين في الجوانب التنظيمية واللوجستية للتظاهرة.


وبين أن النسخة العشرين ستشهد حضور عدد من الشخصيات البارزة يتقدمها رئيس اللجنة الدولية البارالمبية البرازيلي أندرو بارسونز الذي حرص للسنة الثانية على التوالي على مواكبة جائزة تونس الكبرى معتبرا أن هذه الزيارة تقيم الدليل على المكانة المرموقة التي تحظى بها التظاهرة على الصعيد الدولي والمستوى التنظيمي الرفيع الذي بلغته على امتداد سنوات متتالية.

وفي ما يتعلق بالمشاركة التونسية التي ستكون ممثلة ب34 رياضيا من بينهم مجموعة من الأسماء البارزة على غرار روعة التليلي ووليد كتيلة وياسين الغربي ومحمد نضال الخليفي ورجاء الجبالي، أوضح محمد المزوغي أن جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى تمثل فرصة هامة لتمكين أكبر عدد ممكن من الرياضيين التونسيين من خوض منافسات دولية على أرض الوطن فضلا عن إتاحة المجال لتصنيف عدد من العناصر الجديدة ووضعها على سكة البروز مضيفا أن هذه النسخة ستتميز بمشاركة 23 رياضيا من حاملي الأرقام القياسية العالمية بما من شأنه أن يضفي زخما فنيا كبيرا على المنافسات ويوفر فرصة ثمينة للرياضيين التونسيين للاحتكاك بأبرز نجوم الاختصاص.
وحول وضعية عدد من الأبطال البارالمبيين التونسيين، أشار رئيس اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية إلى أن أمان الله التيساوي انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة دراسته بالتوازي مع مواصلة مسيرته الرياضية حيث يحقق أرقاما متميزة تعكس التطور المستمر في مستواه الفني. كما أثنى على المجهودات التي تبذلها مروى البراهمي مؤكدا أنها تواصل تمارينها بجدية ومثابرة في المركز الجهوي لالعاب القوى بقفصة من أجل مزيد الارتقاء بأدائها وتحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة.
وبخصوص رؤى الجبابلي، اعتبر أنه تعرض إلى نوع من المظلمة إثر مطالبته بإعادة التصنيف مبينا أنه تحول إلى فرنسا للخضوع للاختبارات اللازمة قصد استكمال إجراءات إعادة تصنيفه وفق اللوائح المعمول بها.
ومن جهة أخرى، أكد محمد المزوغي حرص اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية على الإحاطة بالرياضيين ومساندتهم على المستويين النفسي والاجتماعي مشيرا إلى أنها تمكنت في إطار شراكة خاصة من تمكين البطلة جيهان عزيز من طرف اصطناعي علوي بكلفة تناهز 45 ألف دينار على أن يتم استكمال الإجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبشان رياضيي سباقات الكراسي، أفاد المزوغي أنه تم عقد اجتماع مع وزارة الشباب والرياضة بحضور ممثلين عن الجامعة التونسية لرياضة المعوقين تم خلاله الاتفاق على اقتناء كرسيين جديدين لفائدتهم من مداخيل جائزة تونس الكبرى.
كما أشار إلى أنه سيتم اقتناء تجهيزات رياضية بكلفة تناهز 30 ألف دينار لتركيزها بقاعة تقوية العضلات بملعب ألعاب القوى بالمنزه لوضعها على ذمة عناصر النخبة.
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