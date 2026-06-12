وزارة الفلاحة تحدد أسعار قبول الحبوب لصابة 2026

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ اليوم الخميس، أنه في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب، تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصابة 2026 .وتم تحديد سعر القمح الصلب ب 140 د/ق (باعتبار منحة التسليم السريع 40 د/ق)، اما القمح اللين ب 110 د/ق (باعتبار منحة التسليم السريع 30 د/ق).وبالنسبة للشعير وللتريتيكال فقد حدد السعر ب 90 د/ق (باعتبار منحة التسليم السريع 25 د/ق).وأفادت الوزارة في بلاغها أن يوم 15 جويلية المقبل هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي والتريتيكال من صابة 2026، و 31 أوت 2026 هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقموح.