ولاية قابس: اجتماع اللجنة الجهوية الاستشارية للاستثمار

اجتمعت يوم امس الخميس بمقر ولاية قابس اللجنة الجهوية الاستشارية تحت للاستثمار إشراف والي الجهة ،رضوان نصيبيوتم خلال هذا الاجتماع الوقوف على الصعوبات التي اعترضت إحداث مشروع بيئي فلاحي سياحي، والتداول في الحلول الممكنة لتذليل تلك الصعوبات التي تتميز بطابع قانونيكما تم في هذا الاجتماع التداول في تنظيم تظاهرة تساعد على بعث الاسثمار بالجهة سيتم تحديد طبيعتها وتاريخها خلال الفترة القادمةودعا الوالي هياكل الاستثمار في هذا الاجتماع الى المبادرة، والى استنباط أفكار جديدة تساعد على دفع الاستثمار بولاية قابس، مؤكدا أن الجهة تتمتع بكل المقومات التي تؤهلها للنجاح في هذا المجال الهام