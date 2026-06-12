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ولاية قابس: اجتماع اللجنة الجهوية الاستشارية للاستثمار

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Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 15:33 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اجتمعت يوم امس الخميس بمقر ولاية قابس اللجنة الجهوية الاستشارية تحت للاستثمار إشراف والي الجهة ،رضوان نصيبي
وتم خلال هذا الاجتماع الوقوف على الصعوبات التي اعترضت إحداث مشروع بيئي فلاحي سياحي، والتداول في الحلول الممكنة لتذليل تلك الصعوبات التي تتميز بطابع قانوني
كما تم في هذا الاجتماع التداول في تنظيم تظاهرة تساعد على بعث الاسثمار بالجهة سيتم تحديد طبيعتها وتاريخها خلال الفترة القادمة

ودعا الوالي هياكل الاستثمار في هذا الاجتماع الى المبادرة، والى استنباط أفكار جديدة تساعد على دفع الاستثمار بولاية قابس، مؤكدا أن الجهة تتمتع بكل المقومات التي تؤهلها للنجاح في هذا المجال الهام
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