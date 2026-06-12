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غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بعثة أعمال الى معرض "باريس بيلدرز شو 2026"

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Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 14:39 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تعتزم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، تنظيم بعثة أعمال إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في معرض "باريس بيلدرز شو 2026"، وذلك من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026.

وتستهدف هذه البعثة المؤسسات التونسية الناشطة في قطاعات البناء ومواد البناء والتجهيزات والطاقة والتجديد والأنشطة ذات الصلة بهدف تمكينها من الاطلاع على أحدث الابتكارات في القطاع واستكشاف فرص شراكة وتعاون مع فاعلين دوليين.


ويعد المعرض، الذي كان يعرف سابقا باسم "المعرض العالمي للبناء"، أكبر تظاهرة مهنية بفرنسا مخصصة لقطاعات البناء والتشييد والهندسة المعمارية والتجديد حيث يجمع عددا من المعارض والمنتديات المتخصصة في مجالات البناء والتجهيزات والحلول المستدامة وتجديد المباني.


ومن المنتظر أن يستقطب الحدث أكثر من 2200 عارض و135 ألف زائر مهني إلى جانب تنظيم أكثر من 500 ندوة وورشة عمل مما يجعله منصة دولية هامة لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات التجارية.
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