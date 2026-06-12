وزارة الأسرة : قرار إخلاء الفضاءات المتداعية بمؤسسة رعاية كبار السن بسوسة جاء بناءً على نتائج اختبارين فنيين

أكّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن قرار إخلاء الفضاءات المتداعية بمؤسسة رعاية كبار السن بسوسة جاء بناءً على نتائج اختبارين فنيين أثبتا وجود مخاطر جدية تهدد سلامة مستعملي هذه الفضاءات نتيجة التصدعات المسجلة بالبناية وهو ما يستوجب هدمها وإعادة بنائها.وأوضحت الوزارة في بلاغ لهات اليوم الجمعة، أنها تولّت بالتنسيق مع والي سوسة والهياكل الجهوية بالولاية ومصالح الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والجمعية الجهوية لرعاية المسنين بسوسة، دراسة مختلف الحلول والفرضيات الممكنة لضمان الإيواء الوقتي للمقيمين بالمؤسسة البالغ عدد 29 مقيما ومقيمة، مع تأمين الإحاطة النفسية اللازمة لهم قبل عملية النقل.وبحسب البلاغ، فقد تم خلال جلسة عمل كلّفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إدارة كبار السن، بعقدها يوم 1 جوان 2026، وحضرها ممثلون عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ومدير مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة والمندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بسوسة، التأكيد على نقل المقيمين بصفة مؤقتة إلى مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان، التي تم تهيئتها حديثاً، في أجل أقصاه موفى شهر جوان الجاري، وذلك في إطار الحرص على سلامة المقيمات والمقيمين بالمؤسسة وحمايتهم من كل المخاطر المحتملة.وأكّدت الوزارو في بلاغها، على استحثاث سير العمل من أجل استكمال إجراءات التخصيص اللازمة للانطلاق في مشروع إعادة بناء مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة وفق معايير الجودة والسلامة، بما يضمن عودة النزلاء إلى مؤسستهم في أفضل الظروف فور استكمال الأشغال.