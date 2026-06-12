كأس العالم 2026: ثلاث مواجهات مرتقبة في برنامج مباريات السبت

برنامج مباريات السبت (بتوقيت تونس)



تنطلق يوم غد السبت منافسات جديدة ضمن، التي تحتضنها كل منإلى غاية، بإجراء ثلاث مباريات تهم المجموعات الثانية والثالثة والرابعة.ويستهلمشواره في المونديال بمواجهةضمن منافسات، وذلك على ملعببمدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا، بداية من الساعةوفي إطار، يلتقيمععلى ملعببمدينة سانتا كلارا في كاليفورنيا، انطلاقاً من الساعة، في اختبار مهم لـ"العنابي" خلال مشاركته الثانية توالياً في النهائيات.أما قمة اليوم فستجمعبنظيرهضمن منافسات، على ملعببولاية نيوجيرسي، بداية من الساعة، في مواجهة قوية يسعى خلالها "أسود الأطلس" إلى تأكيد الإنجاز التاريخي الذي حققوه في مونديال 2022.(المجموعة الرابعة) — الساعة(المجموعة الثانية) — الساعة(المجموعة الثالثة) — الساعة