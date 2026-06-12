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كأس العالم 2026: ثلاث مواجهات مرتقبة في برنامج مباريات السبت

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Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 11:44 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تنطلق يوم غد السبت منافسات جديدة ضمن كأس العالم 2026، التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك إلى غاية 19 جويلية المقبل، بإجراء ثلاث مباريات تهم المجموعات الثانية والثالثة والرابعة.

ويستهل المنتخب الأمريكي مشواره في المونديال بمواجهة الباراغواي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وذلك على ملعب صوفي بمدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا، بداية من الساعة الثانية صباحاً بتوقيت تونس.


وفي إطار المجموعة الثانية، يلتقي المنتخب القطري مع سويسرا على ملعب ليفاي بمدينة سانتا كلارا في كاليفورنيا، انطلاقاً من الساعة الثامنة مساءً، في اختبار مهم لـ"العنابي" خلال مشاركته الثانية توالياً في النهائيات.


أما قمة اليوم فستجمع المنتخب المغربي بنظيره البرازيلي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، بداية من الساعة الحادية عشرة ليلاً، في مواجهة قوية يسعى خلالها "أسود الأطلس" إلى تأكيد الإنجاز التاريخي الذي حققوه في مونديال 2022.

برنامج مباريات السبت (بتوقيت تونس)

* الولايات المتحدة الأمريكية – الباراغواي (المجموعة الرابعة) — الساعة 02:00
* قطر – سويسرا (المجموعة الثانية) — الساعة 20:00
* المغرب – البرازيل (المجموعة الثالثة) — الساعة 23:00
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