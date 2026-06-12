المنتدى الاقتصادي التونسي-السينغالي بداكار يؤكد تنامي الطلب على المنتجات التونسية

أكد المنتدى الاقتصادي التونسي-السنغالي، الذي افتتح يوم الأربعاء 10 جوان الجاري، بالعاصمة السنغالية داكار تنامي الإقبال على المنتجات التونسية في السوق السنغالية مع تسجيل أكثر من 200 لقاء أعمال ثنائي بين مؤسسات من البلدين.وأبرزت المعطيات المقدمة خلال المنتدى أن السنغال تعد ثاني أهم سوق للصادرات التونسية في إفريقيا جنوب الصحراء مستحوذة بذلك على نحو 6ر10 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية إلى المنطقة بقيمة تناهز 3ر144 مليون دينار.كما حافظت تونس على مواقع ريادية في السوق السنغالية حيث تستحوذ على نحو 47 بالمائة من واردات التمور و50 بالمائة من واردات زيت الزيتون وحوالي 30 بالمائة من سوق الكسكسي بما يعكس تنافسية المنتوج التونسي وآفاق توسيع حضوره في غرب إفريقيا.وشارك في التظاهرة 12 مؤسسة تونسية تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والتغليف والمنتوجات الفلاحية حيث تم عرض مواد متنوعة من بينها زيت الزيتون والتمور والعجائن الغذائية والبذور والأسمدة وحلول التعليب والتغليف.ويتواصل البعثة الاقتصادية التونسية بتننظيم زيارات ميدانية إلى موزعين ومراكز شراء سنغالية إلى جانب المشاركة في تظاهرات Senefood & Senepack 2026 الذي تنتظم من 11 الى 13 جوان الجاري بهدف دعم الشراكات التجارية واستكشاف فرص جديدة للتصدير.