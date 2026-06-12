االمنظمة العالمية لصحة الحيوان تختار المدرسة الوطنية للطب البيطري بتونس كأول مركز افريقي متعاون في مجال الرفق بالحيوان

اختارت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت ، كأول مركز افريقي متعاون للمنظمة في مجال الرفق بالحيوان، وذلك خلال انعقاد الدورة ال93 للجمعية العامة للمنظمة من 18 الى 22 ماي بالعاصمة الفرنسية باريسويعد هذا الإنجاز، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للمدرسة الوطنية للطب البطيري، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" اعترافا دوليا بمكانة تونس العلمية والبحثية في هذا المجال وحضورها كمرجع إقليمي وقاريفي قضايا الرفق بالحيوانويأتي هذا التتويج في إطار استمرارية مشروع التوأمة الذي جمع المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت مع المعهد التجريبي الوقائي لأبروتسو وموليزي بجنوب إيطاليا، والذي أسهم في تطوير قدرات الإطارات العلمية وتعزيز إشعاع المؤسسة دوليا.ويجسد هذا الاعتراف الدولي تميز المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت وكفاءة أساتذتها وباحثيها وإطاراتها وطلبتها مما يعكس التزامهم المتواصل بالنهوض بثقافة الرفق بالحيوان وتطوير البحث العلمي في هذا المجال وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي وتبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة على المستويين الإقليمي والدولييذكر، أن الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، قد شهدت مناقشة طلب ترشح المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت (تونس) لنيل صفة مركز متعاون للمنظمة العالمية لصحة الحيوان في مجال الرفق بالحيوان بهدف اعتماده كرافعة للتعاون العلمي والتنمية في القارة الإفريقيةوتجدر الاشارة ، الى أن المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت هي مؤسسة تعليم عالي عمومية تونسية تأسست سنة 1974 تابعة لجامعة منوبة، وتؤمن تكوين بيطري في تونس. وتضم المدرسة مجموعة من الاختصاصات على غرار الجراحة وأمراض الماشية وطب الطيور وطب الحيوانات الأليفة والرياضية والتناسل والأمراض المعدية والطفيلية والأمراض الطفيلية وعلم الحيوان التطبيقي وكذلك الإنتاج الحيواني والصحة العامة والتغذية والبيولوجيا البحرية