JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:02 Tunis

االمنظمة العالمية لصحة الحيوان تختار المدرسة الوطنية للطب البيطري بتونس كأول مركز افريقي متعاون في مجال الرفق بالحيوان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a01e22eb5e786.38530169_lofphejiknqmg.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 10:50 قراءة: 1 د, 17 ث
      
اختارت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت ، كأول مركز افريقي متعاون للمنظمة في مجال الرفق بالحيوان، وذلك خلال انعقاد الدورة ال93 للجمعية العامة للمنظمة من 18 الى 22 ماي بالعاصمة الفرنسية باريس

ويعد هذا الإنجاز، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للمدرسة الوطنية للطب البطيري، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" اعترافا دوليا بمكانة تونس العلمية والبحثية في هذا المجال وحضورها كمرجع إقليمي وقاري

في قضايا الرفق بالحيوان

ويأتي هذا التتويج في إطار استمرارية مشروع التوأمة الذي جمع المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت مع المعهد التجريبي الوقائي لأبروتسو وموليزي بجنوب إيطاليا، والذي أسهم في تطوير قدرات الإطارات العلمية وتعزيز إشعاع المؤسسة دوليا.


ويجسد هذا الاعتراف الدولي تميز المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت وكفاءة أساتذتها وباحثيها وإطاراتها وطلبتها مما يعكس التزامهم المتواصل بالنهوض بثقافة الرفق بالحيوان وتطوير البحث العلمي في هذا المجال وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي وتبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي

يذكر، أن الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، قد شهدت مناقشة طلب ترشح المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت (تونس) لنيل صفة مركز متعاون للمنظمة العالمية لصحة الحيوان في مجال الرفق بالحيوان بهدف اعتماده كرافعة للتعاون العلمي والتنمية في القارة الإفريقية

وتجدر الاشارة ، الى أن المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت هي مؤسسة تعليم عالي عمومية تونسية تأسست سنة 1974 تابعة لجامعة منوبة، وتؤمن تكوين بيطري في تونس. وتضم المدرسة مجموعة من الاختصاصات على غرار الجراحة وأمراض الماشية وطب الطيور وطب الحيوانات الأليفة والرياضية والتناسل والأمراض المعدية والطفيلية والأمراض الطفيلية وعلم الحيوان التطبيقي وكذلك الإنتاج الحيواني والصحة العامة والتغذية والبيولوجيا البحرية
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330990

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Can - Bos
 WC 2026  02:00 Usa - Par

كل الأخبار...

11:02 - بطاقات إيداع بالسجن ضد 7 متهمين في قضية مقتل تلميذ بمرسى القنطاوي
10:50 - االمنظمة العالمية لصحة الحيوان تختار المدرسة الوطنية للطب البيطري بتونس كأول مركز افريقي متعاون في مجال الرفق بالحيوان
10:48 - نقديات تونس تنجح في تجديد شهادتين دوليتين في مجال السلامة والمعلوماتية لتعزيز سلامة إصدار البطاقات البنكية
10:44 - وفاة عاملتين بالقطاع الفلاحي وإصابة 13 أخريات بإصابات خطيرة في حادث مرور بين المزونة والرقاب
10:00 - Une TV 100 pouces pour la Coupe du monde 2026 : l’atout spectaculaire des grands espaces
09:45 - محكمة الاستئناف بتونس تقرّ إدانة مسؤولين سابقين في مؤسسة بترولية في قضية حقل "نوّارة"
09:40 - وكالة "مهر" الإيرانية تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم مع واشنطن
09:35 - سبيس إكس: هل نحن أمام أكبر شركة في التاريخ أم أكبر فقاعة مالية حديثة؟
09:30 - صدمة في قطاع الصيد البحري بعد منع تصدير الجمبري الأحمر إلى أوروبا... والمهنيون يدقون ناقوس الخطر
09:18 - سبيس إكس تقترب من قيمة 1.8 تريليون دولار بعد تحديد سعر سهمها عند 135 دولاراً
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 جوان 2026 | 26 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:30
19:41
16:11
12:26
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet29°
27° Babnet
الــرياح:
7.1 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-18
38°-20
32°-24
34°-24
  • Avoirs en devises 25403,7
  • (11/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39033 DT
  • (11/06)
  • 1 $ = 2,93499 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>