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نقديات تونس تنجح في تجديد شهادتين دوليتين في مجال السلامة والمعلوماتية لتعزيز سلامة إصدار البطاقات البنكية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 10:48 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أعلنت شركة نقديات تونس "عن نجاحها في تجديد شهادتين دوليتين بارزتين في مجال السلامة والمعلوماتية، تم اعتمادهما من قبل هيئة "ControlCase" العالمية والمصادق عليها من قبل مجلس معايير أمان صناعة بطاقات الدفع (PCI Security Standards Council).

وتشمل الشهادات التي تم تجديدها معيار السلامة المادية لإصدار وتوفير بطاقات الدفع ومعيار السلامة المنطقية والرقمية لإنتاج وتوفير بطاقات الدفع.


وافادت نقديات تونس ان هذه الاعترافات الدولية تؤكد مطابقة "تونس للنقد الإلكتروني" لأدق المتطلبات والمعايير العالمية المعمول بها في مجال السلامة المادية والرقمية المطبقة على أنشطة إصدار وتخصيص بطاقات الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تعزيز مستويات الثقة لدى الحرفاء والشركاء ومختلف الأطراف المتداخلة في القطاع المالي الرقمي.


وأشارت المؤسسة إلى أن هذا النجاح يترجم الجهود الجماعية والالتزام المهني الذي تبديه فرقها الفنية والإدارية لضمان التميز العملياتي والامتثال الكامل لمتطلبات الأمان الرقمي.
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