مدينة العلوم بتونس تنظم المدرسة الصيفية في " علم الفلك الرقمي باستخدام لغة بايثون "من 1 الى 4 جويلية 2026

تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، المدرسة الصيفية في "علم الفلك الرقمي باستخدام لغة بايثون" من 1 الى 4 جويلية المقبلوتعد هذه المدرسة التي تستهدف تلاميذ المرحلة الثانوية والطلبة الجامعيين فرصة مميزة للمهتمين بالفلك والبرمجة لاكتساب مهارات عملية في استخدام بايثون لفهم ومحاكاة الظواهر الفلكية بطريقة حديثة وتفاعليةوتهدف هذه الدورة الى التعريف بالبرمجة العلمية وتطبيقاتها في علم الفلك وتسهيل فهم المفاهيم الفلكية المعقدة من خلال أنشطة عملية وتفاعليةوسيتم، التطرق الى عدد من المحاور من بينها تعلم لغة البرمجة Python والحسابات الفلكية والظواهر الجاذبية وحركة الكواكب والأقمار الصناعيةويتضمن البرنامج ورشات نظرية وتطبيقية وإنجاز حسابات فلكية متنوعة ومحاكاة الظواهر المرتبطة بالجاذبيةيشار، الى أن مدينة العلوم بتونس تنظم مجموعة متنوعة من المدارس الصيفية الموجهة للناشئة والشباب بهدف تنمية الفضول العلمي وصقل المواهب وتقديم المعرفة بطريقة تفاعلية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقيالمدارس الصيفية هي برامج تعليمية وتثقيفية مكثفة تُعقد خلال فترة العطلة الصيفية وتهدف إلى دعم المكتسبات المعرفية للتلاميذ والطلبة في مجالات محددة (مثل الرياضيات، الفيزياء، علوم الفضاء، وعلم الفلك) عبر ورشات عمل تطبيقية وتجارب ممتعة بعيداً عن ضغط المناهج الدراسية التقليدية