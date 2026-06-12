النادي الافريقي: حسين صفر قندورة رئيسا لفرع كرة اليد

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اعلنت الهيئة المديرة للنادي الافريقي مساء امس الخميس عن تعيين حسين صفر قندورة رئيسًا جديدًا لفرع كرة اليد بالنادي, وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لفريق باب الجديد على شبكة التواصل الاجتماعي.

يذكر ان فريق اكابر كرة اليد للنادي الافريقي فشل في التتويج بلقبي الكاس و البطولة خلال الموسم المنقضي.

