كأس العالم 2026: مقاعد شاغرة في مباراة كوريا الجنوبية والتشيك تعيد الجدل حول أسعار التذاكر

أعادت مشاهدخلال مباراةضمن منافساتإثارة الجدل بشأنومدى الإقبال الجماهيري على البطولة في نسختها الأولى التي تشهد مشاركةوأعلنأن عدد الحاضرين في المباراة بلغ، غير أن ظهور مساحات واسعة غير ممتلئة في مدرجات ملعب، الذي تتجاوز طاقته الاستيعابية، أثار تساؤلات وانتقادات حول السياسة التسويقية والتجارية المعتمدة في البطولة.ويأتي ذلك في وقت شهد فيهبالعاصمة المكسيكيةحضورا جماهيريا تجاوزخلال المباراة الافتتاحية التي جمعت بين، ما جعل الفارق في الحضور بين المباراتين محل متابعة من وسائل الإعلام والمشجعين.وأرجع عدد من الجماهير الحاضرة في الملعب ضعف الإقبال إلى، منتقدين نظام التسعير الذي يعتمدهفي هذه النسخة من المونديال.وعلى الصعيد الرياضي، تمكن منتخبمن تحقيق الفوز علىبنتيجةضمن منافسات