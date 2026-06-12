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كأس العالم 2026: مقاعد شاغرة في مباراة كوريا الجنوبية والتشيك تعيد الجدل حول أسعار التذاكر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 08:24 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعادت مشاهد المقاعد الشاغرة خلال مباراة كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك ضمن منافسات كأس العالم 2026 إثارة الجدل بشأن أسعار التذاكر ومدى الإقبال الجماهيري على البطولة في نسختها الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن عدد الحاضرين في المباراة بلغ 44 ألفا و985 متفرجا، غير أن ظهور مساحات واسعة غير ممتلئة في مدرجات ملعب وادي الحجارة، الذي تتجاوز طاقته الاستيعابية 46 ألف متفرج، أثار تساؤلات وانتقادات حول السياسة التسويقية والتجارية المعتمدة في البطولة.


ويأتي ذلك في وقت شهد فيه ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي حضورا جماهيريا تجاوز 80 ألف متفرج خلال المباراة الافتتاحية التي جمعت بين المكسيك وجنوب إفريقيا، ما جعل الفارق في الحضور بين المباراتين محل متابعة من وسائل الإعلام والمشجعين.


وأرجع عدد من الجماهير الحاضرة في الملعب ضعف الإقبال إلى ارتفاع أسعار التذاكر، منتقدين نظام التسعير الذي يعتمده الفيفا في هذه النسخة من المونديال.

وعلى الصعيد الرياضي، تمكن منتخب كوريا الجنوبية من تحقيق الفوز على جمهورية التشيك بنتيجة 2-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.
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