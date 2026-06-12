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مونديال 2026: كوريا الجنوبية تقلب الطاولة على التشيك وتحقق فوزها الأول

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Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 06:22 قراءة: 1 د, 0 ث
      
استهل المنتخب الكوري الجنوبي مشواره في كأس العالم 2026 بفوز ثمين على نظيره التشيكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بمدينة وادي الحجارة المكسيكية ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ورغم البداية القوية للكوريين وإهدار قائد المنتخب سون هيونغ مين لعدة فرص سانحة للتسجيل، فإن المنتخب التشيكي كان السباق إلى افتتاح النتيجة عبر لاديسلاف كريتشي الذي هز الشباك برأسية في الدقيقة 59 مستغلا كرة طويلة متقنة.


ولم يدم تقدم التشيك طويلا، إذ تمكن هوانغ إن بيوم من تعديل النتيجة في الدقيقة 67 بعدما انفرد بالحارس وسدد الكرة بنجاح داخل المرمى.


وكاد المنتخب التشيكي أن يستعيد الأسبقية في الدقيقة 77 بواسطة توماس سوتشيك، غير أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة اللقطة.

وفي الدقيقة 80 نجحت كوريا الجنوبية في قلب النتيجة، عندما مرر هوانغ كرة حاسمة إلى البديل أوه هيون جيو الذي أسكنها الشباك من مسافة قريبة، مانحا منتخب بلاده نقاط الفوز الثلاث.

وبهذه النتيجة، تلتحق كوريا الجنوبية بالمنتخب المكسيكي في صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعد فوز أصحاب الأرض على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد في المباراة الافتتاحية.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الثانية مواجهة قوية بين المكسيك وكوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل في وادي الحجارة، فيما تلتقي التشيك مع جنوب إفريقيا بمدينة أتلانتا الأمريكية.
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