مونديال 2026: كوريا الجنوبية تقلب الطاولة على التشيك وتحقق فوزها الأول

استهل المنتخب الكوري الجنوبي مشواره فيبفوز ثمين على نظيره التشيكي بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بمدينةضمن منافساتورغم البداية القوية للكوريين وإهدار قائد المنتخبلعدة فرص سانحة للتسجيل، فإن المنتخب التشيكي كان السباق إلى افتتاح النتيجة عبرالذي هز الشباك برأسية في الدقيقةمستغلا كرة طويلة متقنة.ولم يدم تقدم التشيك طويلا، إذ تمكنمن تعديل النتيجة في الدقيقةبعدما انفرد بالحارس وسدد الكرة بنجاح داخل المرمى.وكاد المنتخب التشيكي أن يستعيد الأسبقية في الدقيقةبواسطة، غير أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة اللقطة.وفي الدقيقةنجحت كوريا الجنوبية في قلب النتيجة، عندما مرر هوانغ كرة حاسمة إلى البديلالذي أسكنها الشباك من مسافة قريبة، مانحا منتخب بلاده نقاط الفوز الثلاث.وبهذه النتيجة، تلتحقبالمنتخبفي صدارة المجموعة الأولى برصيدلكل منهما، بعد فوز أصحاب الأرض علىبهدفين دون رد في المباراة الافتتاحية.ومن المنتظر أن تشهد الجولة الثانية مواجهة قوية بينيوم الخميس المقبل في وادي الحجارة، فيما تلتقيمعبمدينة أتلانتا الأمريكية.