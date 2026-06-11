المكسيك تستهل مشوارها في مونديال 2026 بفوز على جنوب إفريقيا
استهل المنتخب المكسيكي مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 بفوز مستحق على نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى التي أقيمت مساء الخميس بمدينة مكسيكو سيتي.
ونجح أصحاب الأرض في فرض أفضليتهم منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح جوليان كينونيس التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعزز راؤول خيمينيز النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليمنح المنتخب المكسيكي أول ثلاث نقاط في البطولة.
وشهد اللقاء حدثا غير مسبوق في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء ثلاث مرات خلال المباراة، وفق إحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وتلقى منتخب جنوب إفريقيا ضربتين موجعتين بطرد لاعبين اثنين، حيث غادر باباسينول الميدان في الدقيقة 49، قبل أن يلتحق به زميله تيمبا زواني في الدقيقة 84، بينما أكمل المنتخب المكسيكي المباراة بعشرة لاعبين إثر إقصاء المدافع سيزار مونتيس في الوقت بدل الضائع (90+2).
وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب المكسيكي ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، فيما بقي منتخب جنوب إفريقيا دون نقاط في المركز الأخير مؤقتا.
ويعيد هذا اللقاء إلى الأذهان مواجهة المنتخبين في المباراة الافتتاحية لمونديال جنوب إفريقيا 2010، والتي انتهت آنذاك بالتعادل بهدف لمثله.
وتستكمل منافسات المجموعة الأولى لاحقا بإجراء المباراة الثانية التي تجمع بين منتخبي التشيك وكوريا الجنوبية.
ونجح أصحاب الأرض في فرض أفضليتهم منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح جوليان كينونيس التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعزز راؤول خيمينيز النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليمنح المنتخب المكسيكي أول ثلاث نقاط في البطولة.
وشهد اللقاء حدثا غير مسبوق في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء ثلاث مرات خلال المباراة، وفق إحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وتلقى منتخب جنوب إفريقيا ضربتين موجعتين بطرد لاعبين اثنين، حيث غادر باباسينول الميدان في الدقيقة 49، قبل أن يلتحق به زميله تيمبا زواني في الدقيقة 84، بينما أكمل المنتخب المكسيكي المباراة بعشرة لاعبين إثر إقصاء المدافع سيزار مونتيس في الوقت بدل الضائع (90+2).
وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب المكسيكي ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، فيما بقي منتخب جنوب إفريقيا دون نقاط في المركز الأخير مؤقتا.
ويعيد هذا اللقاء إلى الأذهان مواجهة المنتخبين في المباراة الافتتاحية لمونديال جنوب إفريقيا 2010، والتي انتهت آنذاك بالتعادل بهدف لمثله.
وتستكمل منافسات المجموعة الأولى لاحقا بإجراء المباراة الثانية التي تجمع بين منتخبي التشيك وكوريا الجنوبية.
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