المكسيك تستهل مشوارها في مونديال 2026 بفوز على جنوب إفريقيا

استهل المنتخب المكسيكي مشاركته في نهائياتبفوز مستحق على نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى التي أقيمت مساء الخميس بمدينةونجح أصحاب الأرض في فرض أفضليتهم منذ الدقائق الأولى، حيث افتتحالتسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعززالنتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليمنح المنتخب المكسيكي أول ثلاث نقاط في البطولة.وشهد اللقاء حدثا غير مسبوق في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء ثلاث مرات خلال المباراة، وفق إحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وتلقى منتخب جنوب إفريقيا ضربتين موجعتين بطرد لاعبين اثنين، حيث غادرالميدان في الدقيقة 49، قبل أن يلتحق به زميلهفي الدقيقة 84، بينما أكمل المنتخب المكسيكي المباراة بعشرة لاعبين إثر إقصاء المدافعفي الوقت بدل الضائع (90+2).وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب المكسيكي ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، فيما بقي منتخب جنوب إفريقيا دون نقاط في المركز الأخير مؤقتا.ويعيد هذا اللقاء إلى الأذهان مواجهة المنتخبين في المباراة الافتتاحية لمونديال، والتي انتهت آنذاك بالتعادل بهدف لمثله.وتستكمل منافسات المجموعة الأولى لاحقا بإجراء المباراة الثانية التي تجمع بين منتخبي