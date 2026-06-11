رئيس مجلس نواب الشعب يواكب افتتاح موسم الحصاد بولاية بن عروس

واكب رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الخميس، افتتاح موسم الحصاد بولاية بن عروس، وذلك بدعوة من والي الجهة عبد الحميد بوقديدة.وحسب بلاغ اعلامي، أدّى بودربالة زيارة ميدانية إلى المستغلة الفلاحية التابعة لوحدة التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحية "الفوز" بمعتمدية المحمدية، أين اطّلع على مدى تقدّم الاستعدادات لانطلاق موسم الحصاد للسنة الجارية.وخلال هذه الزيارة، التقى رئيس المجلس بعدد من العاملين بالمستغلة الفلاحية، حيث اطّلع على مشاغلهم المهنية، لا سيما المتعلقة بوضعياتهم الشغلية، مؤكّدًا على أهمية مزيد العناية بهذه الملفات والعمل على دراستها في إطار صلاحيات الوظيفة التشريعية قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتسويتها.ومثلت الزيارة مناسبة للتأكيد على الأهمية الوطنية لموسم الحصاد، وضرورة دعم القطاع الفلاحي وتثمين مجهودات الفلاحين، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي. وتمّ في هذا السياق التشديد على مزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان حسن سير عمليات الحصاد والتجميع في أفضل الظروف.وحضر الزيارة الميدانية فخري عبد الخالق، النائب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلّف بالعلاقات الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، والنواب مراد الخزامي وكمال الفراح والمنصف معلول، إلى جانب ثلة من الإطارات والمسؤولين الجهويين والمحليين.