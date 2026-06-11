انطلاق فعاليات الدورة التأسيسية لمهرجان "ألوان البحيرة: بيئة، فن وحياة" ببنزرت

انطلقت اليوم الخميس ببنزرت فعاليات الدورة التأسيسية لمهرجان "ألوان البحيرة: بيئة، فن وحياة"، وهي تظاهرة ثقافية وبيئية تنتظم في إطار الاحتفال بشهر البيئة وتتواصل إلى غاية 13 جوان الجاري.وينظم المهرجان بالشراكة بين وزارة البيئة عبر البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت ووزارة الشؤون الثقافية عبر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت.وأكد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على افتتاح التظاهرة، أن هذا الموعد الثقافي والبيئي الجديد يجسد الإيمان بدور الثقافة كرافعة للتنمية المستدامة وبأهمية توظيف الفنون والإبداع في نشر الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية الجماعية في حماية المحيط الطبيعي.وأضاف أن بحيرة بنزرت تمثل أحد أهم المكونات الطبيعية والبيئية بالجهة وجزءا من هويتها وذاكرتها، مبرزا أن الجهود والمشاريع المنجزة لتحسين وضعها البيئي واستعادة توازنها الإيكولوجي تظل رهينة انخراط المواطنين ومختلف مكونات المجتمع في المحافظة عليها.وشهد اليوم الافتتاحي، بحضور أعضاء لجنة التنظيم الموسعة من سلط جهوية ومحلية وبلدية وإدارية وأمنية وعضو مجلس نواب الشعب سيرين بوصندل وممثلي وزارتي الثقافة والبيئة، تنظيم منتدى فكري بعنوان "بحيرة بنزرت: الماضي، الواقع والآفاق"، بمشاركة خبراء في المجال البيئي والتراث الثقافي والفنون.كما انتظمت بين فضائي دار الثقافة ابن رشد وبطحاء المدينة العتيقة مجموعة من الأنشطة تحت شعار "لقاء البحيرة"، من بينها معرض "رياس المرزوقة" الذي ضم لوحات توثق لذاكرة البحارة وطرق الصيد ومناظر طبيعية لبحيرة منزل عبد الرحمان، ومعرض "فنون البحيرة" الذي ضم أعمالا أُنجزت في إطار المسابقة الوطنية "الفن في خدمة بحيرة بنزرت" وخلال الورشات الفنية للمنشطين بدور الثقافة بالجهة، إلى جانب معرض "إبداعات من النفايات" وتنصيبة فنية بعنوان "أنين القاع" للفنان أحمد بن رجب.وشهدت التظاهرة كذلك عددا من العروض الثقافية والفنية التي تراوحت بين الرقص والموسيقى والشعر والعروض البصرية، إلى جانب فقرات تنشيطية وورشات توعوية، وسط حضور جماهيري متنوع من مختلف الأعمار والفئات.ويهدف المهرجان إلى توظيف الثقافة والفنون كجسر للتقريب بين الإنسان وبيئته وترسيخ قيم المسؤولية البيئية والعمل الجماعي.وتنتظم فعاليات اليوم الثاني للمهرجان تحت شعار "الهبة إلى البحيرة" بفضاءات المدينة العتيقة والميناء القديم وبطحاء المدينة ونهج الزنايدية ببنزرت الشمالية، على أن تختتم التظاهرة يوم السبت المقبل بفضاء كورنيش معتمدية جرزونة المطل على القنال تحت شعار "ليلة أضواء البحيرة".وسيكون الجمهور خلال السهرة الختامية على موعد مع عدد من العروض الثقافية والفنية، من بينها عرض مسرح شارع بعنوان "صرخة البحيرة" لنادي المسرح بدار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمان، وعرض بصري تفاعلي بعنوان "الفن في مواجهة التلوث"، ومشهدية إسقاط ضوئي على جسر بنزرت، إلى جانب عرض موسيقي لمجموعة "أجراس" بقيادة الفنان عادل بوعلاق.