مونديال 2026: جوائز مالية غير مسبوقة للمنتخبات المشاركة والفائز ينال 50 مليون دولار
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تفاصيل الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستشهد أرقاما قياسية غير مسبوقة بفضل النجاح التجاري الكبير للبطولة التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وأوضح "فيفا" أن المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى النهائيات ستتقاسم مبلغا إجماليا قدره 871 مليون دولار أمريكي، بزيادة تبلغ 15 بالمائة مقارنة بالتقديرات الأولية التي سبقت انطلاق البطولة.
وسيحصل المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2026 على مكافأة مالية قياسية قدرها 50 مليون دولار، وهي أعلى جائزة مالية في تاريخ المسابقة، في حين سينال المنتخب الوصيف 33 مليون دولار.
وتندرج هذه المبالغ ضمن المساهمات المالية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الوطنية المشاركة، في ظل النسخة الموسعة من المونديال التي تعرف لأول مرة مشاركة 48 منتخبا، إلى جانب الارتفاع الكبير في العائدات التجارية والتسويقية للبطولة.
وأكد "فيفا" أن جميع المنتخبات المشاركة ستضمن الحصول على 10 ملايين دولار على الأقل، حتى في صورة مغادرة المنافسات من دور المجموعات.
ويأمل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن تحقق البطولة إيرادات إجمالية تصل إلى 8.9 مليارات دولار، وهو رقم قياسي جديد يعكس النمو المتواصل للقيمة الاقتصادية لكأس العالم.
توزيع الجوائز المالية* الخروج من دور المجموعات: 10 ملايين دولار.
* التأهل إلى الدور السادس عشر: 11 مليون دولار.
* التأهل إلى الدور ثمن النهائي: 15 مليون دولار.
* التأهل إلى الدور ربع النهائي: 19 مليون دولار.
* صاحب المركز الرابع: 27 مليون دولار.
* صاحب المركز الثالث: 29 مليون دولار.
* المنتخب الوصيف: 33 مليون دولار.
* بطل العالم: 50 مليون دولار.
وأوضح "فيفا" أن المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى النهائيات ستتقاسم مبلغا إجماليا قدره 871 مليون دولار أمريكي، بزيادة تبلغ 15 بالمائة مقارنة بالتقديرات الأولية التي سبقت انطلاق البطولة.
وسيحصل المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2026 على مكافأة مالية قياسية قدرها 50 مليون دولار، وهي أعلى جائزة مالية في تاريخ المسابقة، في حين سينال المنتخب الوصيف 33 مليون دولار.
وتندرج هذه المبالغ ضمن المساهمات المالية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الوطنية المشاركة، في ظل النسخة الموسعة من المونديال التي تعرف لأول مرة مشاركة 48 منتخبا، إلى جانب الارتفاع الكبير في العائدات التجارية والتسويقية للبطولة.
وأكد "فيفا" أن جميع المنتخبات المشاركة ستضمن الحصول على 10 ملايين دولار على الأقل، حتى في صورة مغادرة المنافسات من دور المجموعات.
ويأمل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن تحقق البطولة إيرادات إجمالية تصل إلى 8.9 مليارات دولار، وهو رقم قياسي جديد يعكس النمو المتواصل للقيمة الاقتصادية لكأس العالم.
توزيع الجوائز المالية* الخروج من دور المجموعات: 10 ملايين دولار.
* التأهل إلى الدور السادس عشر: 11 مليون دولار.
* التأهل إلى الدور ثمن النهائي: 15 مليون دولار.
* التأهل إلى الدور ربع النهائي: 19 مليون دولار.
* صاحب المركز الرابع: 27 مليون دولار.
* صاحب المركز الثالث: 29 مليون دولار.
* المنتخب الوصيف: 33 مليون دولار.
* بطل العالم: 50 مليون دولار.
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