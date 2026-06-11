مونديال 2026: جوائز مالية غير مسبوقة للمنتخبات المشاركة والفائز ينال 50 مليون دولار

توزيع الجوائز المالية



كشفعن تفاصيل الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في نهائيات، والتي ستشهد أرقاما قياسية غير مسبوقة بفضل النجاح التجاري الكبير للبطولة التي تحتضنها كل منوأوضح "فيفا" أن المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى النهائيات ستتقاسم مبلغا إجماليا قدره، بزيادة تبلغمقارنة بالتقديرات الأولية التي سبقت انطلاق البطولة.وسيحصل المنتخب المتوج بلقبعلى مكافأة مالية قياسية قدرها، وهي أعلى جائزة مالية في تاريخ المسابقة، في حين سينال المنتخب الوصيفوتندرج هذه المبالغ ضمن المساهمات المالية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الوطنية المشاركة، في ظل النسخة الموسعة من المونديال التي تعرف لأول مرة مشاركة، إلى جانب الارتفاع الكبير في العائدات التجارية والتسويقية للبطولة.وأكد "فيفا" أن جميع المنتخبات المشاركة ستضمن الحصول علىعلى الأقل، حتى في صورة مغادرة المنافسات من دور المجموعات.ويأمل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدمأن تحقق البطولة إيرادات إجمالية تصل إلى، وهو رقم قياسي جديد يعكس النمو المتواصل للقيمة الاقتصادية لكأس العالم.10 ملايين دولار.11 مليون دولار.15 مليون دولار.19 مليون دولار.27 مليون دولار.29 مليون دولار.33 مليون دولار.50 مليون دولار.