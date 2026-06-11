مونديال 2026 ينطلق من مكسيكو وسط أجواء احتفالية بحضور 80 ألف متفرج

انطلقت اليوم الخميس نهائياتمن ملعببمدينة، من خلال حفل افتتاح ضخم تابعته جماهير غفيرة تجاوز عددها 80 ألف متفرج، في أجواء احتفالية مزجت بين الموسيقى والثقافة والتراث المكسيكي.واستمر الحفل الافتتاحي نحو عشرين دقيقة، قبل انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة التي جمعت بين المنتخبين، في إعادة لسيناريو افتتاح مونديال 2010 الذي احتضنته جنوب إفريقيا.وكانت النجمة الكولومبيةأبرز نجوم الحفل، حيث أعادت إلى الأذهان أجواء مونديال 2010 عندما أدت أغنيتها الشهيرةالتي تحولت إلى واحدة من أشهر الأغاني المرتبطة بتاريخ كأس العالم.كما قدمت شاكيرا أغنيةالتي أُنتجت خصيصا لنهائيات كأس العالم 2026 بالتعاون مع الفنان النيجيري، في عرض مزج بين اللغتين الإسبانية والإنقليزية وإيقاعات الأفروبيت والموسيقى الكاريبية، بمشاركة عشرات الراقصين والراقصات.وشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم الفرقة المكسيكية، والمغني الفنزويلي، وفرقة، ونجم الريغيتون الكولومبي، إضافة إلى الفنانة الإسبانية المكسيكيةوافتتح العرض بلوحات فنية مستوحاة من التراث المكسيكي، جسدها راقصون بأزياء تقليدية مزينة بالريش، إلى جانب عروض موسيقية احتفت بالتنوع الثقافي والحضاري للمكسيك.وقبل صافرة بداية المباراة الافتتاحية، كان من المقرر أن يؤدي الفنان الإيطاليالنشيد الرسمي للبطولة بعنوان، وهو عمل موسيقي يجمع بين الأوبرا والموسيقى الإلكترونية.ويشارك في نسخة 2026 من كأس العالم رقم قياسي من المباريات يبلغ، في أول نسخة موسعة للبطولة بمشاركةومن المنتظر أن يستهلمشواره في النهائيات يومعلى الساعة الثالثة فجرا بتوقيت تونس، بمواجهة نظيرهعلى ملعببالمكسيك، ضمن منافساتالتي تضم أيضا منتخبي