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مونديال 2026 ينطلق من مكسيكو وسط أجواء احتفالية بحضور 80 ألف متفرج

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Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 20:28 قراءة: 1 د, 21 ث
      
انطلقت اليوم الخميس نهائيات كأس العالم 2026 من ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو، من خلال حفل افتتاح ضخم تابعته جماهير غفيرة تجاوز عددها 80 ألف متفرج، في أجواء احتفالية مزجت بين الموسيقى والثقافة والتراث المكسيكي.

واستمر الحفل الافتتاحي نحو عشرين دقيقة، قبل انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة التي جمعت بين المنتخبين المكسيكي والجنوب إفريقي، في إعادة لسيناريو افتتاح مونديال 2010 الذي احتضنته جنوب إفريقيا.


وكانت النجمة الكولومبية شاكيرا أبرز نجوم الحفل، حيث أعادت إلى الأذهان أجواء مونديال 2010 عندما أدت أغنيتها الشهيرة "واكا واكا (هذا الوقت لإفريقيا)" التي تحولت إلى واحدة من أشهر الأغاني المرتبطة بتاريخ كأس العالم.


كما قدمت شاكيرا أغنية "داي داي" التي أُنتجت خصيصا لنهائيات كأس العالم 2026 بالتعاون مع الفنان النيجيري بورنا بوي، في عرض مزج بين اللغتين الإسبانية والإنقليزية وإيقاعات الأفروبيت والموسيقى الكاريبية، بمشاركة عشرات الراقصين والراقصات.

وشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم الفرقة المكسيكية "Man"، والمغني الفنزويلي داني أوسيان، وفرقة "لوس أنجلس أزول"، ونجم الريغيتون الكولومبي بالفين، إضافة إلى الفنانة الإسبانية المكسيكية بيليندا.

وافتتح العرض بلوحات فنية مستوحاة من التراث المكسيكي، جسدها راقصون بأزياء تقليدية مزينة بالريش، إلى جانب عروض موسيقية احتفت بالتنوع الثقافي والحضاري للمكسيك.

وقبل صافرة بداية المباراة الافتتاحية، كان من المقرر أن يؤدي الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي النشيد الرسمي للبطولة بعنوان "DNA"، وهو عمل موسيقي يجمع بين الأوبرا والموسيقى الإلكترونية.

ويشارك في نسخة 2026 من كأس العالم رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات، في أول نسخة موسعة للبطولة بمشاركة 48 منتخبا.

ومن المنتظر أن يستهل المنتخب التونسي مشواره في النهائيات يوم 16 جوان على الساعة الثالثة فجرا بتوقيت تونس، بمواجهة نظيره السويدي على ملعب مونتيري بالمكسيك، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي هولندا واليابان.
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