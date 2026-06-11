اول عملية جراحة دماغية يقظة في المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس

أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس في بلاغ، عن نجاح أول عملية جراحة دماغية يقظة أجريت أمس على أحد المرضى بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.وحسب نص البلاغ، نجح الفريق الطبي بذلك المستشفى مساء أمس الاربعاء، في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة(neurochirurgie éveillée)، حيث تمّ إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم.وأُنجزت هذه العملية الدقيقة التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب، وفق البلاغ ذاته، من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، وبمساهمة فريق التخدير والإنعاش، في إطار تعاون وتكامل متعدد الاختصاصات مكّن من توفير أعلى درجات السلامة والدقة الجراحية للمريض.وتُعدّ الجراحة الدماغية اليقظة من أكثر العمليات تعقيداً في جراحة الأعصاب، إذ تسمح باستئصال الأورام الواقعة بالقرب من المناطق المسؤولة عن الكلام أو الحركة أو غيرها من الوظائف العصبية الهامة، مع تقليل خطر المضاعفات العصبية وتحسين النتائج الوظيفية للمريض.