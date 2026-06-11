مستقبل المرسى يواصل تعزيز رصيده البشري استعدادا للموسم القادم

واصل مستقبل المرسى تعزيز رصيده البشري استعدادا للموسم المقبل وذلك بتعاقده مع المدافع المحوري محمد امين كشيش (23 سنة) قادما من هلال مساكن.وكان فريق الصفصاف انتدب خلال الميركاتو الصيفي نضال بن حاج عمر وهارون العياري والحارس محمد امين بن بريك فضلا عن تجديد عقدي خالد الهمامي ومحمد امين الخلوي.يذكر ان مستقبل المرسى كان تعاقد في بداية الصائفة مع المدرب عماد بن يونس للاشراف على المقاليد الفنية للفريق خلفا لعامر دربال.