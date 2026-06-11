ورشة لتعزيز قدرات مؤسسات الصناعات التقليدية على النفاذ الى الاسواق الدولية يوم 02 جويلية 2026 بسوسة

تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية، ورشة عمل تحت عنوان "صادرات الصناعات التقليدية: الإجراءات والنفاذ إلى الأسواق"، وذلك يوم 2 جويلية 2026 بمقرها بسوسة.وتهدف هذه التظاهرة إلى مرافقة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية وتعزيز قدرتها التنافسية وإشعاعها على المستوى الدولي من خلال تمكين المشاركين من الإلمام بالإطار التشريعي والترتيبي المنظم لعمليات التصدير في تونس، وفق ما ورد بصفحة الغرفة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وستتيح الورشة للمشاركين فرصة للتعرف على الجوانب التطبيقية للتجارة الدولية واكتساب المعارف المتعلقة بالمراحل الأساسية لإعداد استراتيجية تسويق للتصدير بما يساعد المؤسسات على النفاذ إلى أسواق مستهدفة وواعدة.ودعت غرفة التجارة والصناعة للوسط الحرفيين وأصحاب المؤسسات الراغبين في المشاركة في فعاليات هذه الورشة الى التسجيل قبل يوم 30 جوان 2026.