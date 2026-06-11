أنشطة ثقافية و رياضية و موسيقة في الدورة الثانية لمهرجان الشباب بولاية أريانة من 12 جوان إلى 25 جويلية 2026

تنطلق يوم الجمعة 12 جوان فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب بولاية أريانة لتتواصل إلى غاية يوم 25 جويلية 2026.وتفتتح هذه التظاهرة التي تنظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانة، من مسرح الهواء الطلق بحي التضامن لتشمل كافة معتمديات ولاية أريانة (حي التضامن، رواد، قلعة الأندلس، سكرة، سيدي ثابت، المنيهلة، أريانة)، وتتضمن عروضا شبابية ثقافية وموسيقية ورياضية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للشباب والرياضة بأريانة، مراد الملولي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.ويقام المهرجان تحت شعار "شباب ضد التطرف - فن بلا عنف - أريانة تبدع "، وتتوزع أنشطته على المنتزهات ودور الشباب وبالفضاءات المفتوحة القريبة من الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية.وسيشهد شاطئ رواد، بالمناسبة، يوم 14 جوان الجاري، تنظيم الدورة الثانية للرياضات المائية والألعاب الشاطئية تحت شعار " طاقتك للابداع لا للضياع". ويكون اختتام فعاليات المهرجان بالمسرح البلدي بمدينة أريانة يوم 25 جويلية القادم.