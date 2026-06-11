قبلي: تنظيم حصة تثقيفية حول الوقاية من الامراض السارية لفائدة القابلات من مختلف الدوائر الصحية

نظمت الإدارة الجهوية للصحة صباح اليوم الخميس، حصّة تثقيفية بمدرسة علوم التمريض حول الوقاية من الامراض غير السارية وخاصة من السرطانات، موجهة للقابلات بمختلف الدوائر الصحية بالجهة، وفق ما أكده كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بهذه الإدارة علي الطبال.وأوضح المصدر ذاته ان الإدارة الجهوية ستشرع شأنها شان بقية الولايات، في القيام بنوع جديد من تشخيص سرطان عنق الرحم وهو ما اقتضى القيام بحصة تكوينية للقابلات حول طريقة القيام بهذا التشخيص والنساء المستهدفات منه والبالغ اعمارهن ما بين 30 و65 سنة، مشيرا الى انه سيتم عقب هذا التكوين احداث مركز صحي بكل دائرة صحية بالولاية يخصص للقيام بهذا التشخيص في انتظار تعميمه على كافة مراكز الرعاية الصحية الأساسية.وذكر الطبال انه تم يوم امس الاربعاء، تنظيم يوم صحي ببلدية قبلي خصّص لتلقيح أعوان النظافة ورفع الفضلات المنزلية لحمايتهم من عديد الامراض، علاوة على القيام بحصص للتثقيف الصحي لكافة أعوان البلدية حول شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية.واشار الى انه قد تم التركيز في هذا اليوم الصحي على عملة رفع الفضلات المنزلية البالغ عددهم نحو 50 عونا باعتبار ارتفاع احتمال التعرض في صفوفهم لاخطار مهنية خصوصية، مع تمتيعهم بعيادات في الامراض غير السارية وتامين عمليات لتقضي ارتفاع ضغطي الدم والسكري لكافة الاعوان.