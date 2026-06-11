JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:15 Tunis

قبلي: تنظيم حصة تثقيفية حول الوقاية من الامراض السارية لفائدة القابلات من مختلف الدوائر الصحية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f2c367f5f06f4.10445042_fehngqkiplmjo.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 22:15 قراءة: 0 د, 57 ث
      
نظمت الإدارة الجهوية للصحة صباح اليوم الخميس، حصّة تثقيفية بمدرسة علوم التمريض حول الوقاية من الامراض غير السارية وخاصة من السرطانات، موجهة للقابلات بمختلف الدوائر الصحية بالجهة، وفق ما أكده كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بهذه الإدارة علي الطبال.

وأوضح المصدر ذاته ان الإدارة الجهوية ستشرع شأنها شان بقية الولايات، في القيام بنوع جديد من تشخيص سرطان عنق الرحم وهو ما اقتضى القيام بحصة تكوينية للقابلات حول طريقة القيام بهذا التشخيص والنساء المستهدفات منه والبالغ اعمارهن ما بين 30 و65 سنة، مشيرا الى انه سيتم عقب هذا التكوين احداث مركز صحي بكل دائرة صحية بالولاية يخصص للقيام بهذا التشخيص في انتظار تعميمه على كافة مراكز الرعاية الصحية الأساسية.

وذكر الطبال انه تم يوم امس الاربعاء، تنظيم يوم صحي ببلدية قبلي خصّص لتلقيح أعوان النظافة ورفع الفضلات المنزلية لحمايتهم من عديد الامراض، علاوة على القيام بحصص للتثقيف الصحي لكافة أعوان البلدية حول شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية.
واشار الى انه قد تم التركيز في هذا اليوم الصحي على عملة رفع الفضلات المنزلية البالغ عددهم نحو 50 عونا باعتبار ارتفاع احتمال التعرض في صفوفهم لاخطار مهنية خصوصية، مع تمتيعهم بعيادات في الامراض غير السارية وتامين عمليات لتقضي ارتفاع ضغطي الدم والسكري لكافة الاعوان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330956

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Mex - Rsa
 WC 2026  03:00 Kor - Tch

كل الأخبار...

22:15 - قبلي: تنظيم حصة تثقيفية حول الوقاية من الامراض السارية لفائدة القابلات من مختلف الدوائر الصحية
21:20 - رئيس مجلس نواب الشعب يواكب افتتاح موسم الحصاد بولاية بن عروس
21:15 - انطلاق فعاليات الدورة التأسيسية لمهرجان "ألوان البحيرة: بيئة، فن وحياة" ببنزرت
21:10 - الأسبوع العربي للبرمجة يحقق في دورته الخامسة رقما قياسيا بمشاركة 3 ملايين طالب من 18 بلدا (الألكسو)
20:44 - التقدم في تنفيذ منطقة التبادل الحر، أبرز محاور لقاء وزير الخارجية بالأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية
20:30 - مونديال 2026: جوائز مالية غير مسبوقة للمنتخبات المشاركة والفائز ينال 50 مليون دولار
20:28 - مونديال 2026 ينطلق من مكسيكو وسط أجواء احتفالية بحضور 80 ألف متفرج
20:23 - ورشة لتعزيز قدرات مؤسسات الصناعات التقليدية على النفاذ الى الاسواق الدولية يوم 02 جويلية 2026 بسوسة
20:06 - فلاحة: تونس تسعى إلى تعزيز الربط بين الشركات الناشئة والقطاع الفلاحي لبناء مستقبل فلاحي مستديم وأكثر قدرة على مواجهة التحديات
19:36 - إعلان إنجامينا: 20 دولة إفريقية تتحالف من أجل السيادة على البذور الأصيلة في القارة الإفريقية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 11 جوان 2026 | 25 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:40
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet30°
21° Babnet
الــرياح:
5.82 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
30°-20
29°-19
36°-20
35°-24
  • Avoirs en devises 25403,7
  • (11/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39033 DT
  • (11/06)
  • 1 $ = 2,93499 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/06)     1122,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/06)   29201 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>