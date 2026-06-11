تنظيم المؤتمر الدولي الثالث لعلوم السمعيات وقيس وتقويم السمع من 25 إلى 27 جوان الجاري

تنظم الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تقويم وإصلاح السمع، المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المؤتمر الثالث لعلوم السمعيات واختصاص قيس وتقويم السمع أيام 25 و26 و27 جوان 2026 بتونس العاصمة.ويتضمن برنامج هذا الحدث العلمي مجموعة واسعة من المحاضرات العلمية والورشات التطبيقية المتخصصة وحصص التبادل والخبرات التي يؤثثها عدد من الخبراء والمتحدثين الدوليين المرموقين في هذا المجال.وسيسلط المشاركون في المؤتمر الضوء على جملة من المحاور والمستجدات التكنولوجية والعلمية في قطاع الرعاية السمعية لا سيما أحدث التطورات في مجالات السمعيات والتأهيل السمعي وزراعة القوقعة ودراسةالاضطرابات والاتزان عبر بحث المستجدات المتعلقة باضطرابات الدوار والتوازن.كما سيتم التطرق إلى التطبيقات الحديثة من خلال إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والقطاع الصحي إلى جانب مواضيع مبتكرة أخرى ذات صلة.ويمثل المؤتمر منصة علمية وشبكة تواصل هامة تجمع المهنيين والأخصائيين والفاعلين في القطاع لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات والاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الصحة السمعية.وفي هذا السياق، دعت الغرفة النقابية الوطنية جميع المهتمين والمختصين إلى المبادرة بالتسجيل وحجز أماكنهم للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر الذي بات يمثل موعدا مهنيا وعلميا لا غنى عنه في قطاع السمعيات على المستويين الوطني والدولي.