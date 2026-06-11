بن عروس: الانطلاق خلال شهر سبتمبر القادم في تنفيذ مشروع "موارد" لدعم الفلاحة الايكولوجية

ينطلق، خلال شهر سبتمبر القادم، تنفيذ مشروع "موارد" لدعم الممارسات الفلاحية المستدامة وتشجيع الانتقال نحو النمط الايكولوجي في ولاية بن عروس، وهو مشروع ممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، ويندرج في إطار اتفاقية مبرمة بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، وفرع جمعية الثقافة والتنمية المستدامة والتضامن الدولي الإيطالية ببن عروس.وأفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة ببن عروس، الكيلاني الساحلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن هذا المشروع الذي يأتي في اطار دعم الممارسات الفلاحية المستدامة، وتشجيع الانتقال نحو نماذج انتاج اكثر احتراما للبيئة واكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، سينطلق في مراحله الأولى بمشاركة 100 فلاح سيعتمدون على نمط الفلاحة الايكولوجية.ودعا الساحلي الفلاحين إلى التوجّه والانخراط في منظومة الإنتاج الايكولوجي باعتباره خيارا استراتيجيا يساهم بشكل هام في تعزيز استدامة المنظومات الفلاحية، والمحافظة وحسن التصرف في الموارد الطبيعية، والرفع من قدرة القطاع الفلاحي على التكيّف مع التغيرات المناخية، وتحقيق الجدوى الاقتصادية، وفق تعبيره.وأوضح أنّ سياسة الفلاحة الايكولوجية تعتمد أساسا على مبادئ بيئية واجتماعية لتقليل استخدام الأسمدة الكيميائية والاسمدة الاصطناعية لحماية التربة من التلوث، والمحافظة على خصوبتها، والزيادة في قدرتها الإنتاجية، فضلا عن مساهمتها في استعادة التنوع البيولوجي.وأشار، في هذا الخصوص، إلى أن بعث مشاريع نموذجية فلاحية إيكولوجية بالجهة سيساهم بشكل كبير في التقليل من كلفة الإنتاج، والتقليل من مخاطر استخدام الأسمدة الكيميائية التي يمكن ان تضرّ بالتربة والبيئة بصفة عامة، والتوجّه لاستخدام مواد ايكولوجية في كل مرحل الإنتاج .يذكر أنّ جلسة عمل قد انعقدت أوّل أمس الثلاثاء بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، وتمت خلالها متابعة مدى تقدم تنفيذ مختلف مكوّنات المشروع وسبل تطويره ودراسة مراحل تقدمه.